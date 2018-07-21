CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМорські піхотинці виконали нічне десантування і подолали водні перешкоди на броньованій техніці в рамках масштабних навчань "Sea Breeze-2018".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Морпіхи відпрацювали маневри в рамках масштабних навчань "Sea Breeze"
Водні перешкоди вони долали на легкоброньованій техніці
Фото: mil.gov.ua
Військові виконали завдання з вогневого ураження цілей і в повній темряві здійснили кілька десантувань з виходом на задані координати, повідомили в прес-службі Міноборони.
Фото: mil.gov.ua
Фото: mil.gov.ua
Фото: mil.gov.ua
Щорічні військові навчання "Sea Breeze-2018" проводяться з 9 по 21 липня. Крім американських підрозділів, в Україну прибули турецькі і румунські кораблі, грузинські і молдавські морські піхотинці, а також водолази і спецназ з Канади і Великої Британії.
Нагадаємо, під час відвідування військових навчань "Sea Breeze-2018", Петро Порошенко заявив, що Росія планує атаку на порт у Маріуполі і, можливо, військову операцію в Азовському морі.
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21 07 2018 10:50 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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