Морпіхи відпрацювали маневри в рамках масштабних навчань "Sea Breeze"

Морські піхотинці виконали нічне десантування і подолали водні перешкоди на броньованій техніці в рамках масштабних навчань "Sea Breeze-2018".

Військові виконали завдання з вогневого ураження цілей і в повній темряві здійснили кілька десантувань з виходом на задані координати, повідомили в прес-службі Міноборони.



Фото: mil.gov.ua



Фото: mil.gov.ua



Фото: mil.gov.ua

Щорічні військові навчання "Sea Breeze-2018" проводяться з 9 по 21 липня. Крім американських підрозділів, в Україну прибули турецькі і румунські кораблі, грузинські і молдавські морські піхотинці, а також водолази і спецназ з Канади і Великої Британії.

Нагадаємо, під час відвідування військових навчань "Sea Breeze-2018", Петро Порошенко заявив, що Росія планує атаку на порт у Маріуполі і, можливо, військову операцію в Азовському морі.