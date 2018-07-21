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Морпіхи відпрацювали маневри в рамках масштабних навчань "Sea Breeze"

Водні перешкоди вони долали на легкоброньованій техніці
Морські піхотинці виконали нічне десантування і подолали водні перешкоди на броньованій техніці в рамках масштабних навчань "Sea Breeze-2018".
Морпіхи відпрацювали маневри в рамках масштабних навчань "Sea Breeze" Фото: mil.gov.ua

Військові виконали завдання з вогневого ураження цілей і в повній темряві здійснили кілька десантувань з виходом на задані координати, повідомили в прес-службі Міноборони.


Фото: mil.gov.ua


Фото: mil.gov.ua


Фото: mil.gov.ua
Щорічні військові навчання "Sea Breeze-2018" проводяться з 9 по 21 липня. Крім американських підрозділів, в Україну прибули турецькі і румунські кораблі, грузинські і молдавські морські піхотинці, а також водолази і спецназ з Канади і Великої Британії.

Нагадаємо, під час відвідування військових навчань "Sea Breeze-2018", Петро Порошенко заявив, що Росія планує атаку на порт у Маріуполі і, можливо, військову операцію в Азовському морі.

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21 07 2018 10:50
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