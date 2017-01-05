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Морська свинка допомагає поліції Нової Зеландії боротися з перевищенням швидкості на дорогах

Тваринка нагадує громадянам, що "повільно – значить безпечно"
Морська свинка на прізвисько Елліот вступила в ряди поліції Нової Зеландії. Тепер вона допомагатиме боротися з перевищенням швидкості на дорогах.
Морська свинка допомагає поліції Нової Зеландії боротися з перевищенням швидкості на дорогах Фото: facebook.com/NZPolice

Про це повідомляється на сторінці правоохоронних органів країни у Facebook.

У дописі морська свинка констебль Елліот нагадує громадянам, що "повільно – значить безпечно".

"Майте це на увазі, проїжджаючи повз школи. Пам'ятайте, що діти вийдуть на вулицю, гулятимуть, кататимуться на велосипеді, перетинатимуть дороги. Як і я, вони маленькі та непередбачувані, тому будьте обережні!" – попереджає свинка.

Сам Елліот вважає за краще робити все не поспішаючи, хоча й може розігнатися до дев'яти кілометрів на годину. Свинка також закликала "завжди їсти зелень".

Нагадаємо, у Новій Зеландії відбувся конкурс краси серед мертвих опосумів.

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01 05 2017 23:15
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