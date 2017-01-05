Морська свинка допомагає поліції Нової Зеландії боротися з перевищенням швидкості на дорогах
Про це повідомляється на сторінці правоохоронних органів країни у Facebook.
У дописі морська свинка констебль Елліот нагадує громадянам, що "повільно – значить безпечно".
"Майте це на увазі, проїжджаючи повз школи. Пам'ятайте, що діти вийдуть на вулицю, гулятимуть, кататимуться на велосипеді, перетинатимуть дороги. Як і я, вони маленькі та непередбачувані, тому будьте обережні!" – попереджає свинка.
Сам Елліот вважає за краще робити все не поспішаючи, хоча й може розігнатися до дев'яти кілометрів на годину. Свинка також закликала "завжди їсти зелень".
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