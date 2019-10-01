Моряк Новічков, якого звільнили після затримання в Ірані, повернувся в Україну

Зараз Новічков їде до Одеси — там його чекає бабуся

Моряк Андрій Новічков, якого в Ірані звинувачували у вбивстві матроса судна Arezoo й нещодавно звільнили, повернувся в Україну.

Новічкова обміняли на громадянина Ірану Алі Джадуея, якого в Україні звинуватили у шпигунстві. За словами представників зовнішньої розвідки, він вже повернувся до Ірану опівночі середи. Подробці обміну Новічков відмовився розповідати, повідомляє кореспондентка Громадського з Борисполя, де зустрічали Новічкова.

Новічкова в Ірані звинуватили у вбивстві іранського матроса на судні, де Новічков був помічником капітана. Сам він стверджує, що матрос стрибнув у море.

"У мене не було з ним жодних конфліктів. Які можуть бути конфлікти з начальством? А людині, яка на повному ходу стрибає в море, не місце на судні", - сказав він.

Зараз Новічков їде до Одеси — там його чекає бабуся.

Про звільнення Новічкова стало відомо 8 січня. На той час він перебував на території посольства України в Ірані.

Нагадаємо, одеський моряк Андрій Новічков виїхав з України в листопаді 2016 року. Він підписав контракт на роботу старшим помічником капітана іранського судна Arezoo. На судно Новічков сів неподалік Шанхаю.

На 18-й день плавання в Південно-Китайському морі у Новічкова стався конфлікт з одним з матросів. За словами українця, той йому грубив, намагався вдарити, а після - вистрибнув за борт. Тоді судно зупинили, почали пошуки, однак матроса так і не знайшли.

Після інциденту екіпаж судна розпустили. Однак у лютому 2017 Новічкова силою вивели на берег в Ірані та доставили до поліції, де від нього вимагали зізнання про вбивство матроса. Відтоді Новічков вже був за ґратами. Восени 2017-го моряк оголосив голодування, а на 11-й день його звільнили з-під варти під особисте зобов'язання консула, заборонивши залишати Іран до кінця розслідування. За словами Новічкова, він після звільнення з-під варти проживав в офісі іранської туристичної компанії, куди його влаштували знайомі консула.

За тривалий час розслідування справи моряка цю справу перекваліфікували із вбивства з необережності в навмисне вбивство. Українцю загрожувала страта через повішання. Утім, у слідства не було доказів.