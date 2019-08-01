Моряки із затонулого біля Туреччини судна заявили, що не знають походження перевезеного вугілля

"Я не можу нічого сказати, я не знаю, ми зараз проходимо реабілітацію, тобто через декілька днів усе з’ясують"

Врятовані із затонулого поблизу Туреччини судна українські моряки заявили, що не знають про походження перевезеного ними вугілля, а також не можуть нічого сказати про компанію, замовлення якої вони виконували. Раніше МінТОТ повідомляло, що порт "Азов", з якого рушило судно, часто використовують для незаконного вивезення вугілля з частини окупованого Донбасу до портів Туреччини та інших країн.

Врятований моряк Олег Геращенко (з Херсона) зазначив, що йому та команді невідоме походження вугілля, повідомляє "Громадське":

"Це мені невідомо, це нікому з нас точно невідомо. Там порт дуже великий, вантаж того ж вугілля дуже різний: є дрібний, є великий - він увесь чорний і на ньому не написано, звідки він поступає в ті порти".

Він зазначив, що не володіє інформацією про власність судна - "У нас написано Панама, ми цю інформацією не дізнавалися, не хотіли, нам не треба була ця інформація".

Інший врятовий моряк, Павло Мільніченко, сказав, що не може нічого говорити про власність судна та компанію, замовлення якої команда виконувала. За його словами, про все буде відомо "за кілька днів".

Журналістка Громадського запитала, компанія, яка зробила замовлення на вантаж, була панамською чи якоїсь іншої країни.

На що Мільніченко відповів:

"Я не можу нічого сказати, я не знаю, ми зараз проходимо реабілітацію, тобто через декілька днів усе з’ясують. Ми тоді вже будемо знати на 100%, як воно буде відбуватися в реальності".

На запитання, чи знає моряк щось про те, що затонуле вантажне судно "Волга-Балт" заходило в порти анексованого Криму, він сказав, що не володіє такою інформацією, адже працює на судні лише два тижні.

Консул України в Туреччині Борис Ясинський зазначив Громадському, що ввечері 8 січня або зранку 9 січня лікарі ухвалять остаточне рішення щодо виписки моряків.

"Але їхній стан дозволяє сподіватися, що вони будуть виписані через 2-3 дні", - сказав консул.

Нагадаємо, вранці 7 січня в Чорному морі біля берегів Туреччини затонуло вантажне судно "Волга-Балт", яке йшло під панамським прапором. Судно не витримало удару хвилі, розламалося та почало тонути.

На його борту перебувало 13 людей. 11 з них були громадянами України - четверо загинули.

МінТОТ повідомив, що судно на борту везло вугілля з Росії до Туреччини.