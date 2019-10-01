Моряки, які вижили під час аварії корабля біля берегів Туреччини, виписані з лікарні
Він також уточнив, що сьогодні, у четвер 10 січня, вони зустрілися з губернатором Самсуна.
"Українських моряків виписано з клініки м. Самсун. Вранці вони зустрілися з губернатором Самсуна. Ще раз висловлюємо вдячність та турецькій стороні за надану високопрофесійну допомогу та щиру турботу. Найближчим часом моряки повернуться на Батьківщину", - написав посол.
Нагадаємо, вранці 7 січня в Чорному морі біля берегів Туреччини затонуло вантажне судно "Волга-Балт", яке йшло під панамським прапором. Судно не витримало удару хвилі, розламалося та почало тонути.
На його борту перебувало 13 людей. 11 з них були громадянами України - четверо загинули.
МінТОТ повідомив, що судно на борту везло вугілля з Росії до Туреччини.
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