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Моряки, які вижили під час аварії корабля біля берегів Туреччини, виписані з лікарні

Найближчим часом вони повернуться в Україну
Українських моряків, які постраждали внаслідок аварії судна біля берегів Туреччини, виписали з клініки міста Самсун.
Моряки, які вижили під час аварії корабля біля берегів Туреччини, виписані з лікарні Фото: twitter.com/TCSamsunValilik

Він також уточнив, що сьогодні, у четвер 10 січня, вони зустрілися з губернатором Самсуна.

"Українських моряків виписано з клініки м. Самсун. Вранці вони зустрілися з губернатором Самсуна. Ще раз висловлюємо вдячність та турецькій стороні за надану високопрофесійну допомогу та щиру турботу. Найближчим часом моряки повернуться на Батьківщину", - написав посол.

Нагадаємо, вранці 7 січня в Чорному морі біля берегів Туреччини затонуло вантажне судно "Волга-Балт", яке йшло під панамським прапором. Судно не витримало удару хвилі, розламалося та почало тонути.

На його борту перебувало 13 людей. 11 з них були громадянами України - четверо загинули.

МінТОТ повідомив, що судно на борту везло вугілля з Росії до Туреччини.

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10 01 2019 14:48
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