Моряки, які вижили під час катастрофи суховантажу в Чорному морі, прибули в Одесу
"Довелося провести близько чотирьох годин у крижаній воді, поки до місця аварії судна прибули вертольоти турецьких рятувальників. На той час майже половина членів екіпажу загинула", - повідомляє Укрінформ.
Моряки Євген Ільченко, Денис Скачко, Станіслав Шевчук, Павло Мельниченко, Олег Геращенко, Євген Яценко і кок Тетяна Будко поки не коментували обставин трагедії.
Нагадаємо, вранці 7 січня в Чорному морі біля берегів Туреччини затонуло вантажне судно "Волга-Балт", яке йшло під панамським прапором. Судно не витримало удару хвилі, розламалося та почало тонути.
На його борту перебувало 13 людей. 11 з них були громадянами України - четверо загинули.
МінТОТ повідомив, що судно на борту везло вугілля з Росії до Туреччини.
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