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Моряки, які вижили під час катастрофи суховантажу в Чорному морі, прибули в Одесу

У міжнародному аеропорту "Одеса" їх зустрічали родичі
Семеро українців - членів екіпажу суховантажу "Volgo-Balt 214", що затонув у Чорному морі неподалік від узбережжя Туреччини, - прибули зі Стамбула в аеропорт Одеси.
Моряки, які вижили під час катастрофи суховантажу в Чорному морі, прибули в Одесу Фото: Туреччина

"Довелося провести близько чотирьох годин у крижаній воді, поки до місця аварії судна прибули вертольоти турецьких рятувальників. На той час майже половина членів екіпажу загинула", - повідомляє Укрінформ.

Моряки Євген Ільченко, Денис Скачко, Станіслав Шевчук, Павло Мельниченко, Олег Геращенко, Євген Яценко і кок Тетяна Будко поки не коментували обставин трагедії.

Нагадаємо, вранці 7 січня в Чорному морі біля берегів Туреччини затонуло вантажне судно "Волга-Балт", яке йшло під панамським прапором. Судно не витримало удару хвилі, розламалося та почало тонути.

На його борту перебувало 13 людей. 11 з них були громадянами України - четверо загинули.

МінТОТ повідомив, що судно на борту везло вугілля з Росії до Туреччини.

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12 01 2019 17:15
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