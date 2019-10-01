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Моряки з затонулого біля Туреччини судна можуть повернутися в Україну 12-13 січня, - посольство

Моряки з Анкари поїдуть до Стамбула для владнання всіх фінансових питань і відшкодування від страхової компанії.
Українські моряки з судна "Волга-Балт", яке затонуло біля берегів Туреччини, можуть повернутися до України вже 12-13 січня.
Моряки з затонулого біля Туреччини судна можуть повернутися в Україну 12-13 січня, - посольство Фото: twitter.com/TCSamsunValilik

Повідомляє секретар із консульських питань Посольства України в Туреччині Борис Ясинський, інформує "Громадське".

За його словами, моряки з Анкари поїдуть до Стамбула для владнання всіх фінансових питань і відшкодування від страхової компанії.

"Компанія запропонувала нам виплачувати щомісячний оклад 15 числа. Але поки це все на словах. Ми повинні з ними зустрітися, і це все можливо зафіксують на папері", - повідомили моряки.

Після владнання питань зі страховою компанією вони мають приїхати до України.

Тіла трьох загиблих українців також мають транспортувати на батьківщину на вихідних 12-13 січня. Пошуки тіла четвертого загиблого продовжуються.

Нагадаємо, вранці 7 січня в Чорному морі біля берегів Туреччини затонуло вантажне судно "Волга-Балт", яке йшло під панамським прапором. Судно не витримало удару хвилі, розламалося та почало тонути.

На його борту перебувало 13 людей. 11 з них були громадянами України - четверо загинули.

МінТОТ повідомив, що судно на борту везло вугілля з Росії до Туреччини.

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10 01 2019 23:29
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