Моряки з затонулого біля Туреччини судна можуть повернутися в Україну 12-13 січня, - посольство
Повідомляє секретар із консульських питань Посольства України в Туреччині Борис Ясинський, інформує "Громадське".
За його словами, моряки з Анкари поїдуть до Стамбула для владнання всіх фінансових питань і відшкодування від страхової компанії.
"Компанія запропонувала нам виплачувати щомісячний оклад 15 числа. Але поки це все на словах. Ми повинні з ними зустрітися, і це все можливо зафіксують на папері", - повідомили моряки.
Після владнання питань зі страховою компанією вони мають приїхати до України.
Тіла трьох загиблих українців також мають транспортувати на батьківщину на вихідних 12-13 січня. Пошуки тіла четвертого загиблого продовжуються.
Нагадаємо, вранці 7 січня в Чорному морі біля берегів Туреччини затонуло вантажне судно "Волга-Балт", яке йшло під панамським прапором. Судно не витримало удару хвилі, розламалося та почало тонути.
На його борту перебувало 13 людей. 11 з них були громадянами України - четверо загинули.
МінТОТ повідомив, що судно на борту везло вугілля з Росії до Туреччини.
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