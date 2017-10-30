Мосійчук хоче, щоб Рада розслідувала замах на нього

Депутат Верховної Ради Ігор Мосійчук виступив за створення парламентом тимчасової слідчої комісії з розслідування замаху на нього.

"У вівторок (7 листопада) парламентське засідання має розпочатися зі створення тимчасової слідчої комісії з розслідування замаху на життя Мосійчука та теракту, який стався. Парламент не повинен мовчати. Убивство Павла Шеремета, убивство Тимура Махаурі, який був моїм знайомим... Убивство офіцера СБУ і Міноборони. Потрібно цьому покласти край", - заявив Мосійчук, інформує "LB.ua".

Він також додав, що планує бути на наступному пленарному засіданні.

"Поки ходити не можу, але буду робити все, щоб наступного вівторка бути на пленарному засіданні парламенту", - сказав нардеп.

Він також зазначив, що його помічники мають намір подати до правоохоронних органів заяву про додаткову кваліфікацію вибуху як замаху на державного діяча і вбивство двох і більше осіб.

Нагадаємо, що 25 жовтня в Києві біля будівлі телеканалу "Еспресо.TV" прогримів вибух, через який були поранені п'ятеро людей. Один з них, охоронець Мосійчука, незабаром помер від поранень по дорозі в лікарню, ще один, випадковий перехожий, помер у лікарні. Троє інших - Мосійчук, Бала, жінка, яка випадково опинилася на місці вибуху, - залишаються в лікарні.

За фактом вибуху було порушено кримінальну справу за ст. 258 КК "Терористичний акт".

У потерпілого нардепа були діагностовані поранення кінцівок, спини і живота. Як заявили в прес-службі Мосійчука, він вважає, що в замаху є "російський слід".