​Мосійчук побився з політологом Семченком в ефірі NewsOne, - ВІДЕО

Депутат образився через те, що його назвали душевнохворим

Депутат Верховної Ради Ігор Мосійчук ввечері 24 грудня побився з політологом Олександром Семченком в ефірі NewsOne.

"У вас в ефірі зараз сидить російський пропагандист, що працює за російські гроші, більше того - за гроші Кадирова. Ось він сидить - навпроти мене. На жодне запитання цієї особи я відповідати не буду. Я стверджую на всю країну, що Семченко - кремлівський пропагандист", - заявив він під час передачі "Епіцентр" В'ячеслава Піховшека, інформує LB.ua.

Невдоволення Мосійчука пов'язане з тим, що Семченко спілкувався в СІЗО з кілером Артуром Курмакаєвим (Дінго), який намагався вбити Адама Осмаєва в Києві.

Семченко у відповідь Мосійчуку сказав, що "душевнохворими повинні займатися психіатри".

Депутат сказав Піховшеку, що піде, якщо залишиться Семченко.

"У мені сорок осколків сидить завдяки тим, кого захищає ця падаль. І ви знали і запросили його на програму", - обурився депутат. "Мій охоронець на тому світі лежить. Людина, випадковий перехожий... Це падло, інакше його не назвеш, ходить захищає кілера, який стріляв в Аміну [Окуєву], яку потім убили", - заявив Мосійчук.

Семченко у відповідь повторив, що вважає Мосійчука душевнохворим, і депутат повторної образи вже не стерпів. Взявши свою тростину, він схопився з місця, підійшов до політолога і вдарив його. Зав'язалася бійка, яку розняли присутні в студії.

Пізніше депутат ще кілька разів ударив Семченка своєю палицею. Політолога врешті-решт попросили покинути програму.

Також, у залі Верховної Ради сталася бійка між депутатами "Опозиційного блоку" й коаліції. Бійка сталася через голосування за закон про перейменування УПЦ МП.