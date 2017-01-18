Мосійчук пояснив, чому кнопкодавив у Раді

Він зізнався, що кнопкодавив також і під час голосування за встановлення Дня добровольця

Народний депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук кнопкодавив у Раді під час голосування за встановлення Дня добровольця, тому що вважав це своїм моральним обов'язком.

Мосійчук зізнався, що двічі у житті кнопкодавив, - інформує "112 Україна".

"Перший раз - це коли звільняли суддів за порушення присяги", - розповів Мосійчук.

Він зізнався, що кнопкодавив також і під час голосування за встановлення Дня добровольця.

"Кнопкодавив тому що, коли байдужий зал провалює голосування за встановлення Дня добровольця, дня тих, хто віддавав своє життя в обороні країни, то мені соромно і за тих хлопців і за парламент. Я абсолютно не шкодую. Я ніколи не кнопкодавлю за економічні чи політичні закони", - сказав Мосійчук.

Нагадаємо, депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук кнопкодавив під час голосування за законопроект №4261 "Проект Постанови про встановлення Дня українського добровольця".