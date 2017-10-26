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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Мосійчука перевели в іншу лікарню з міркувань безпеки

Місце розташування лікарні не називається
Постраждалого в результаті вибуху на Солом'янці в Києві депутата Ігоря Мосійчука перевезли з приватної клініки "Борис" в інший лікувальний заклад з міркувань безпеки.
Мосійчука перевели в іншу лікарню з міркувань безпеки Фото: facebook.com/O.Liashko

Про це повідомляє "Еспресо.TV".

Відзначається, що сьогодні після 17:00 "карета" швидкої допомоги відвезла Мосійчука до лікаря, у якого він вже лікувався раніше.

Місце розташування лікарні, як і прізвище фахівця, який тепер буде займатися лікуванням політика, не називається.

Машину "швидкої" супроводжували два автомобілі охорони.

Нагадаємо, що 25 жовтня в Києві біля будівлі телеканалу "Еспресо.TV" прогримів вибух, через який були поранені п'ятеро людей. Один з них, охоронець Мосійчука, незабаром помер від поранень по дорозі в лікарню, ще один, випадковий перехожий, помер у лікарні. Троє інших - Мосійчук, Бала, жінка, яка випадково опинилася на місці вибуху, - залишаються в лікарні.

За фактом вибуху було порушено кримінальну справу за ст. 258 КК "Терористичний акт".

У потерпілого нардепа були діагностовані поранення кінцівок, спини і живота. Як заявили в прес-службі Мосійчука, він вважає, що в замаху є "російський слід".

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26 10 2017 20:28
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