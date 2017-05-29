Підрядники ДФС вкрали грантові гроші ЄС на модернізацію пунктів пропуску, - Москаль
За словами голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля, підрядники Державної фіскальної служби (ДФС) взяли 30% - і втекли. Зараз у цій справі проводять аудит, інформує прес-служба губернатора Закарпатської області.
"Грантові гроші, виділені Євросоюзом на модернізацію двох міжнародних пунктів пропуску, розташованих на Закарпатті ("Ужгород - Вишнє Німецьке" на українсько-словацькому кордоні і "Лужанка - Берегшурань" на українсько-угорському кордоні), так і не використані. Хоча модернізація цих двох МПП значно прискорила б пропуск туристів як з боку України, так і в зворотному напрямку. Підрядники, яких підшукала ДФС, узяли 30% грошей і зникли. Зараз ЄС проводить за цими фактами аудит", - заявив Москаль.
Голова ОДА додав, що з 2015 року домагається відкриття 19 нових пунктів пропуску з країнами Євросоюзу: 8 - з Угорщиною, 6 - з Румунією, 4 - зі Словаччиною та 1 - з Польщею. За його словами, місцева влада неодноразово зверталася з цього приводу до Кабміну, а також до окремих міністерств і ДФС.
"На наші звернення накладалися резолюції "До виконання", "Терміново розглянути" і т.д., але реальної роботи зроблено не було. Вдалося домовитися про відкриття тільки одного МПП - "Велика Паладь - Нодьгодош" на українсько-угорському кордоні", - зазначив Москаль.
Він також заявив, що Закарпатська ОДА на своєму рівні вичерпала всі можливості для відкриття нових пунктів пропуску на кордоні України і Євросоюзу.
Нагадаємо, що в Закарпатській області поблизу угорсько-українського кордону побудують новий контрольний пункт пропуску, що з'єднає угорський автобан М-3 і трасу "Чоп - Київ".
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