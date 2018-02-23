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Москаль чекає вибачень від Супрун

Першою має попросити вибачення пані Супрун за поширення негативної й недостовірної інформації
Голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль вважає, що в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун має вибачитися за поширення негативної й недостовірної інформації про Закарпаття.
Москаль чекає вибачень від Супрун Геннадій Москаль. Фото: slovoidilo.ua

Відповідну заяву губернатор зробив 23 лютого після того, як низка урядовців виступили з критикою на його адресу за нецензурну лайку на адресу Супрун.

За словами Москаля, Супрун поширила через засоби масової інформацію заяву з недостовірною інформацією, фактично звинувативши місцеву владу в контрабанді (Супрун звинуватила місцеву адміністрацію в нерозмитненні 8000 доз вакцини від кору, що надійшли від Угорщини.).

"Заявляю ще раз, що вакцина від кору бельгійського виробництва, яка сертифікована в Україні, була передана урядом Угорщини на Закарпаття й розмитнена у відповідності із законодавством", – наголосив Москаль.

За його словами, після розмитнення вакцину передали по районах області й почали щепити дітей.

"На сьогодні використано близько 80 відсотків вакцини, про що облдержадміністрація щотижня надає інформацію в Міністерство охорони здоров’я. Тому оприлюднена пані Супрун інформація про "контрабандну вакцину, яку лікарі не хочуть використовувати", є негативною і недостовірною", – наголосив глава ОДА.

"Вона зачіпає не тільки мене особисто, але і всю Закарпатську область, яка з вини Міністерства охорони здоров’я не отримує вакцину й змушена просити гуманітарну допомогу від сусідніх країн", – зазначає Москаль.

Губернатор зазначив, що чекає від Супрун спростування.

Що ж до своїх висловлювань на сесії обласної ради, Москаль посилається на право на відповідь, передбачене пунктом 1 статті 227 Цивільного кодексу України.

"Я висловив цю відповідь у спосіб, який вважав за потрібний. Якщо пані Супрун вважає, що зачеплено її честь, гідність і ділову репутацію, вона може звернутися до суду, який призначить лінгвістичну експертизу моїм висловлюванням", – заявляє голова ОДА.

На його думку, "першою має попросити вибачення пані Супрун за поширення негативної й недостовірної інформації".

"Якщо її вибачення будуть щирими, тоді вони будуть і від мене. Якщо ж пані Супрун промовчить, мовчатиму і я", – зазначив Москаль.

22 лютого на засіданні Закарпатської облради Москаль заявив"На митниці все розмитнено ... це що за єб...нута, вибачте мене?! Може, ще якийсь лікар визначить їй діагноз? Ну скільки ми можемо терпіти дебілів в уряді?!".

На персональному сайті Москаль написав, що йому хочеться спеціально для Супрун "замовити вакцину від дрімучої некомпетентності, непрофесіоналізму і неадекватності, прищепити її, а потім відправити підводним човном реформувати медицину в Америці".

Прем'єр Володимир Гройсман зателефонував голові Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадію Москалю і зажадав вибачень за лайку на адресу виконувача обов'язків міністра охорони здоров'я Уляни Супрун.
 
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23 02 2018 13:58
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