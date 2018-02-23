Москаль чекає вибачень від Супрун

Голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль вважає, що в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун має вибачитися за поширення негативної й недостовірної інформації про Закарпаття.

Відповідну заяву губернатор зробив 23 лютого після того, як низка урядовців виступили з критикою на його адресу за нецензурну лайку на адресу Супрун.

За словами Москаля, Супрун поширила через засоби масової інформацію заяву з недостовірною інформацією, фактично звинувативши місцеву владу в контрабанді (Супрун звинуватила місцеву адміністрацію в нерозмитненні 8000 доз вакцини від кору, що надійшли від Угорщини.).

"Заявляю ще раз, що вакцина від кору бельгійського виробництва, яка сертифікована в Україні, була передана урядом Угорщини на Закарпаття й розмитнена у відповідності із законодавством", – наголосив Москаль.

За його словами, після розмитнення вакцину передали по районах області й почали щепити дітей.

"На сьогодні використано близько 80 відсотків вакцини, про що облдержадміністрація щотижня надає інформацію в Міністерство охорони здоров’я. Тому оприлюднена пані Супрун інформація про "контрабандну вакцину, яку лікарі не хочуть використовувати", є негативною і недостовірною", – наголосив глава ОДА.

"Вона зачіпає не тільки мене особисто, але і всю Закарпатську область, яка з вини Міністерства охорони здоров’я не отримує вакцину й змушена просити гуманітарну допомогу від сусідніх країн", – зазначає Москаль.

Губернатор зазначив, що чекає від Супрун спростування.

Що ж до своїх висловлювань на сесії обласної ради, Москаль посилається на право на відповідь, передбачене пунктом 1 статті 227 Цивільного кодексу України.

"Я висловив цю відповідь у спосіб, який вважав за потрібний. Якщо пані Супрун вважає, що зачеплено її честь, гідність і ділову репутацію, вона може звернутися до суду, який призначить лінгвістичну експертизу моїм висловлюванням", – заявляє голова ОДА.

На його думку, "першою має попросити вибачення пані Супрун за поширення негативної й недостовірної інформації".

"Якщо її вибачення будуть щирими, тоді вони будуть і від мене. Якщо ж пані Супрун промовчить, мовчатиму і я", – зазначив Москаль.