Москаль: МВС влаштовує провокації на Закарпатті

Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль заявляє, що співробітники МВС займаються провокаціями в регіоні і масово встановлюють "жучки".

"Замість того, щоб боротися зі злочинністю, "економічний" підрозділ МВС, який підпорядковується напряму Києву, займається відвертими провокаціями, – заявляє Геннадій Москаль. – У березні й квітні на Закарпатті були виявлені неодноразові факти встановлення підслуховуючих пристроїв у кабінети керівників різних структур, у тому числі контролюючих. Мова тільки про ті випадки, що стали відомими широкому загалу", - повідомляє прес-служба Москаля.

"Жучки" встановлювалися неофіційно, тобто незаконно, і їх мета – не боротьба з криміналітетом, а шантаж із метою заробітку. Щоб припинити цю незаконну практику, обласна рада на початку квітня більшістю голосів прийняла звернення до міністра МВС із проханням направити на Закарпаття представників центрального апарату МВС для службової перевірки фактів встановлення "жучків". Які, по-перше, створюють в області атмосферу шпигуноманії, а, по-друге, дискредитують МВС, як правоохоронний орган, що займається "заробітчанством". Неофіційно закуплену в Китаї спецапаратуру так звані правоохоронці встановлюють грубо і непрофесійно, у результаті це стає відомим широкому загалу. Реакції з боку МВС на звернення обласної ради поки немає, тому подібні провокації будуть тривати й далі", - резюмував глава Закарпатської ОДА.

Читайте також: Гектари нерухомості, елітний автопарк та склади готівки: що надекларували українські глави ОДА

"З достовірних джерел стало відомо, що в області готується чергова "акція" – приїде знімальна група одного з центральних телеканалів, яка відзніме замовний сюжет про зловживання в кількох галузях (мова насамперед про лісове господарство). І на підставі цього сюжету буде відкрито чергове кримінальне провадження проти членів "організованого злочинного угруповання". Судячи з того, що обласне управління УЗЕ не довело до вироку жодної гучної справи, а всі його так звані оперативні розробки стають відомими не те, що професійним правоохоронцям, а й зовсім стороннім людям, немає сумнівів, що ця спецоперація теж зазнає повного фіаско. Однак, як колишньому оперативнику, мені сумно спостерігати за деградацією правоохоронної системи. А ще прикро за журналістів столичного рівня, котрі заради заробітку продають себе шахраям у поліцейських мундирах", - заявив Москаль.