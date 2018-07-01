Москаль: на Закарпатті немає проросійських і сепаратистських настроїв
"Половина області працює в Росії, але проросійських настроїв немає. Нашим гастарбайтерам ніхто ніколи не заборонить їздити в Росію на заробітки. А Росія із задоволенням їх приймає, адже у них золоті руки. Підмосков'я на 70% побудоване руками українців", - розповів голова ОДА в інтерв'ю виданню "Новое Время".
Він також зазначив, що проросійські настрої не підігріває і Українська православна церква Московського Патріахату, хоча населення дуже релігійне.
"Якщо ти живеш на Закарпатті і не ходиш до церкви, на тебе дивляться як на дикуна", - розповів Москаль.
За його словами, у регіоні також немає "ніяких сепаратистських настроїв".
Нагадаємо, що найбільше українських мігрантів проживає в Росії, Канаді, Польщі, США і Бразилії, в них сукупно в 2017 році наразі проживає понад 8 млн українців.
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