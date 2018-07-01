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Москаль: на Закарпатті немає проросійських і сепаратистських настроїв

Губернатор каже, що проросійські настрої не підігріває і Українська православна церква Московського Патріархату
Голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль розповів, що, хоча чимало закарпатців працюють на території Росії, проросійських настроїв у цьому регіоні немає.
Москаль: на Закарпатті немає проросійських і сепаратистських настроїв Геннадій Москаль. Фото: bykvu.com

"Половина області працює в Росії, але проросійських настроїв немає. Нашим гастарбайтерам ніхто ніколи не заборонить їздити в Росію на заробітки. А Росія із задоволенням їх приймає, адже у них золоті руки. Підмосков'я на 70% побудоване руками українців", - розповів голова ОДА в інтерв'ю виданню "Новое Время".

Він також зазначив, що проросійські настрої не підігріває і Українська православна церква Московського Патріахату, хоча населення дуже релігійне.

"Якщо ти живеш на Закарпатті і не ходиш до церкви, на тебе дивляться як на дикуна", - розповів Москаль.

За його словами, у регіоні також немає "ніяких сепаратистських настроїв".

Нагадаємо, що найбільше українських мігрантів проживає в Росії, Канаді, Польщі, США і Бразилії, в них сукупно в 2017 році наразі проживає понад 8 млн українців.

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07 01 2018 12:17
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