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Москаль обізвав Уляну Супрун, - ВІДЕО

Супрун раніше заявила, що вакцини, які передала Угорщина Закарпаттю, не розмитнені
Губернатор Закарпатської області Геннадій Москаль обізвав в.о. обов'язків міністра охорони здоров'я Уляну Супрун.
Москаль обізвав Уляну Супрун, - ВІДЕО Геннадій Москаль. Фото: 112.ua

Москаль обізвав міністра, коментуючи слова Уляни Супрун про те, що вакцини від кору, які передала Угорщина Закарпаттю, є контрабандні та досі не використовуються, пише Mukachevo.net.

"У митниці все розмитнено, ну вони, ця жостко їб*нута, вибачайте мене", - прокоментував слова Супрун голова Закарпатської ОДА.

"Може ще якийсь лікар, що покладе їй діагноз. Я поклав їй діагноз. Ну скільки ми можемо дебілів терпіти?", - додав він.

Нагадаємо, що в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, ще вчора зазначила, що вакцини, які передали угорці Закарпаттю, не розмитнені.

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22 02 2018 14:22
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