Москаль обізвав Уляну Супрун, - ВІДЕО

Супрун раніше заявила, що вакцини, які передала Угорщина Закарпаттю, не розмитнені

Губернатор Закарпатської області Геннадій Москаль обізвав в.о. обов'язків міністра охорони здоров'я Уляну Супрун.

Москаль обізвав міністра, коментуючи слова Уляни Супрун про те, що вакцини від кору, які передала Угорщина Закарпаттю, є контрабандні та досі не використовуються, пише Mukachevo.net.

"У митниці все розмитнено, ну вони, ця жостко їб*нута, вибачайте мене", - прокоментував слова Супрун голова Закарпатської ОДА.

"Може ще якийсь лікар, що покладе їй діагноз. Я поклав їй діагноз. Ну скільки ми можемо дебілів терпіти?", - додав він.

Нагадаємо, що в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, ще вчора зазначила, що вакцини, які передали угорці Закарпаттю, не розмитнені.