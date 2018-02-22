ПОЛІТИКА НОВИНИГубернатор Закарпатської області Геннадій Москаль обізвав в.о. обов'язків міністра охорони здоров'я Уляну Супрун.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Москаль обізвав Уляну Супрун, - ВІДЕО
Супрун раніше заявила, що вакцини, які передала Угорщина Закарпаттю, не розмитнені
Геннадій Москаль. Фото: 112.ua
Москаль обізвав міністра, коментуючи слова Уляни Супрун про те, що вакцини від кору, які передала Угорщина Закарпаттю, є контрабандні та досі не використовуються, пише Mukachevo.net.
"У митниці все розмитнено, ну вони, ця жостко їб*нута, вибачайте мене", - прокоментував слова Супрун голова Закарпатської ОДА.
"Може ще якийсь лікар, що покладе їй діагноз. Я поклав їй діагноз. Ну скільки ми можемо дебілів терпіти?", - додав він.
Нагадаємо, що в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, ще вчора зазначила, що вакцини, які передали угорці Закарпаттю, не розмитнені.
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