До підпалу офісу угорського товариства в Ужгороді причетні учасники АТО, - Москаль
На своїй сторінці у Facebook Москаль написав, що учасники АТО брали участь у підпалі за гроші.
За його словами, "вони – не члени політичних партій чи рухів, а пішли на цю провокацію, спокусившись на гроші".
"Особу організатора теж встановлено – це мешканець Придністров’я, який одразу після злочину втік додому", - зазначив Москаль.
Він також додав, що ймовірний організатор підпалу є працівником Міністерства держбезпеки Придністров’я.
"Однак ні в кого немає жодних сумнівів, що за другим підпалом офісу ТУКЗ стоїть ФСБ Росії (так само, як і за першим підпалом у ніч на 4 лютого, який скоїли громадяни Польщі, члени праворадикальної проросійської організації Фаланга)", – зауважив Москаль.
Нагадаємо, 4 лютого в Ужгороді в будівлю закарпатської спілки угорців кинули пляшку із запальною сумішшю.
Вчора, 4 березня Сергій Князєв повідомив, що поліція розкрила напади на Товариство угорської культури в Ужгороді, п'ятеро осіб затримані.
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