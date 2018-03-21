Москаль заборонив балаклави на масових акціях у Закарпатській області

"Це роблять хіба що злодії або хулігани"

Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль підписав розпорядження про заборону балаклав при проведенні масових акцій на території Закарпатської області.

Як повідомляється на сайті губернатора, документ рекомендує Головному управлінню Національної поліції в Закарпатській області вжити заходів щодо недопущення участі в масових акціях осіб в балаклавах, шоломах, або інших засобах маскування особи. Також поліцейським рекомендували ідентифікувати цих людей з подальшою перевіркою щодо скоєння злочинів.

"Це ненормальна ситуація, коли одні українці збираються на масові заходи і ховають свої обличчя від інших українців, прикриваючись при цьому патріотичними гаслами. Це роблять хіба що злодії або хулігани. Нормальні люди, тим більше патріотичні, збираються на акції і проголошують свої гасла з відкритими обличчями", - пояснив своє рішення Москаль.

Нагадаємо, що 17 березня в Ужгороді пройшов Марш Слави Героїв до 79-ої річниці від дня проголошення незалежності Карпатської України. Серед учасників: представники націоналістичної організації "Карпатська Січ", ВО "Тризуб" ім. С. Бандери, бійці 1 резервної сотні ДУК ПС – Закарпаття та Правий сектор, ветерани АТО, представники організації C14 news та "Фрайкор".



Фото: hromadskeradio.org



Фото: hromadskeradio.org



Фото: hromadskeradio.org



Фото: hromadskeradio.org

Відзначимо, що в січні 2014 року Верховна Рада заборонила участь в зборах, мітингах, вуличних акціях, демонстраціях, чи іншому масовому заході у масці, шоломі, або з використанням інших засобів маскування, щоб уникнути ідентифікації особистості. Однак, пізніше під тиском громадськості цю заборону було скасовано.