Москаль заборонив балаклави на масових акціях у Закарпатській області
Як повідомляється на сайті губернатора, документ рекомендує Головному управлінню Національної поліції в Закарпатській області вжити заходів щодо недопущення участі в масових акціях осіб в балаклавах, шоломах, або інших засобах маскування особи. Також поліцейським рекомендували ідентифікувати цих людей з подальшою перевіркою щодо скоєння злочинів.
"Це ненормальна ситуація, коли одні українці збираються на масові заходи і ховають свої обличчя від інших українців, прикриваючись при цьому патріотичними гаслами. Це роблять хіба що злодії або хулігани. Нормальні люди, тим більше патріотичні, збираються на акції і проголошують свої гасла з відкритими обличчями", - пояснив своє рішення Москаль.
Нагадаємо, що 17 березня в Ужгороді пройшов Марш Слави Героїв до 79-ої річниці від дня проголошення незалежності Карпатської України. Серед учасників: представники націоналістичної організації "Карпатська Січ", ВО "Тризуб" ім. С. Бандери, бійці 1 резервної сотні ДУК ПС – Закарпаття та Правий сектор, ветерани АТО, представники організації C14 news та "Фрайкор".
Фото: hromadskeradio.org
Фото: hromadskeradio.org
Фото: hromadskeradio.org
Фото: hromadskeradio.org
Відзначимо, що в січні 2014 року Верховна Рада заборонила участь в зборах, мітингах, вуличних акціях, демонстраціях, чи іншому масовому заході у масці, шоломі, або з використанням інших засобів маскування, щоб уникнути ідентифікації особистості. Однак, пізніше під тиском громадськості цю заборону було скасовано.
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