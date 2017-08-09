Москаль закликає Порошенка ветувати новий закон про освіту

У свою чергу міністр освіти зазначає, що прийнята мовна стаття закону "Про освіту" відповідає Конституції України

Голова Закарпатської ОДА закликав президента України Петра Порошенка ветувати новий закон про освіту.

Голова Закарпатської ОДА вважає, що прийнятий більшістю Верховної Ради новий закон про освіту не відповідає Європейській хартії регіональних мов або мов меншин, яку Україна ратифікувала в 2003 році, Закону "Про національні меншини в Україні" та міжнародним договорам, укладеними Україною з сусідніми країнами, повідомляє прес-служба Геннадія Москаля.

Він також зазначив, що низка положень прийнятого закону суперечить двостороннім договорам України з сусідніми країнами (зокрема, Молдовою, Румунією, Угорщиною), які передбачають зобов'язання України щодо забезпечення мовних прав національних меншин. Згідно зі ст. 22 Конституції України, при прийнятті нових законів права і свободи людини, що закріплені Конституцією України, не можуть бути скасовані і не допускають звуження змісту та обсягу чинних прав і свобод. Крім того, згідно зі ст. 24 Конституції України, громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, етнічного та соціального походження, за мовними або іншими ознаками. Згідно зі ст. 53 Конституції України, громадянам, які належать до національних меншин, відповідно до закону гарантується право на навчання рідною мовою.

"Особливо хочу підкреслити, що представники національних меншин, які живуть на Закарпатті, є законослухняними громадянами України і прагнуть у повному обсязі володіти державною мовою. Враховуючи це, звертаюся до президента України Петра Порошенка з проханням ветувати прийнятий закон або повернути його у Верховну Раду України з правками", - говорить Москаль.

У свою чергу, міністр освіти Лілія Гриневич зазначає, що прийнята мовна стаття закону "Про освіту" відповідає Конституції України.

"Я вважаю, що те, що сталося, воно відповідає Конституції. Для нас було важливо не порушувати Конституцію, але ми в даному випадку йдемо на те, щоб дитина під час початкової школи почала вчити українську мову і далі продовжувала нею навчання", – сказала міністр.

Нагадаємо, що МЗС Угорщини розкритикувало ухвалений українським парламентом закон про освіту, наголошуючи, що він порушує права угорської меншини.

5 вересня депутати Верховної Ради підтримали закон про освіту в Україні, який передбачає 12-річне навчання в школі та підвищення зарплати вчителів. Законом визначено, що мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова, тобто українська.

Відзначимо, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запропонував Україні обговорити підписання угоди про подвійне громадянство для угорців, які мешкають в Україні.

Угорщина вважає, що інтереси угорців, що мешкають закордоном, будуть захищені, якщо етнічні угорські партії будуть представлені в місцевих парламентах.

Румунський уряд також має намір обговорити з владою України питання навчання представників румунської меншини на рідній мові