Москалькова: Денісову не пустять до Сенцова, бо вона не громадянка РФ

За її словами, відмова не остаточна, в майбутньому Денісова може бути допущена до Сенцова

Федеральна служба виконання покарань РФ заявила, що уповноважений з прав людини в Україні Людмила Денісова не може бути допущена в рамках консульських конвенцій до українського режисера Олега Сенцова, засудженого в РФ.

"Я отримала офіційну відповідь від керівництва ФСВП, що оскільки вона (Денісова) громадянка іншої держави, а він (Сенцов) громадянин Росії, вона не може бути поки допущена", - повідомила Москалькова "Інтерфаксу".

Міністерство закордонних справ вимагає від російської влади не перешкоджати зустрічі уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової з українськими політв’язнями.

"РФ продовжує свої політичні ігри. Ціна - людське життя. Вимагаємо забезпечити безперешкодний допуск Л.Денісової до українських політв'язнів", - написала речниця МЗС України Мар’яна Беца у Twitter.

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини визнав Сенцова громадянином України.

Додамо, Денісову не пустили до колонії. Повз неї на територію проїхала уповноважена РФ з прав людини Тетяна Москалькова, проте "навіть не зупинилася, щоб перебалакати".