Москалькова каже, що Клих - під наглядом лікаря-психіатра
“Зараз Тетяна Москалькова з посиланням на російських тюремників повідомляє, що Клих у задовільному стані перебуває під наглядом лікаря-психіатра та отримує лікування у філіалі "Психіатричної лікарні", - написала Денісова на своїй сторінці у Facebook.
Вона нагадала, що ще у вересні минулого року зверталася до російського омбудсмена та до радника президента РФ, голови Ради з розвитку громадянського суспільства і прав людини при президентові РФ Михайла Федотова щодо тривожної інформації про стан здоров’я Станіслава, мати якого повідомляла про значне погіршення його стану після примусового «лікування» у психіатричній тюремній лікарні.
За словами Денісової, Федотов у листопаді з посиланням на керівництво колонії відповів, що Клих перебуває у задовільному стані, за ним ведеться нагляд лікарів.
“Вже у грудні Станіслав Клих написав відкритий лист, в якому повідомив про свій критичний стан здоров’я – можливу гангрену та підозру на рак. І я знову терміново звернулася до Тетяни Москалькової та Михайла Федотова”, - нагадала український омбудсмен.
При цьому Денісова додала, що “за інформацією Москалькової, ніяких інших додаткових обстежень йому не будуть проводити, бо він не потребує їх”.
Як відомо, у 2016 році українців Миколу Карпюка і Станіслава Клиха засудили до 22,5 і 20 років ув'язнення відповідно. За версією російського слідства, вони були членами організації УНА-УНСО і у 1994-1995 роках воювали у складі бандформувань у Чечні. Натомість Клих заявив, що ніколи не був у Чечні.
Пізніше стало відомо, що стан його психічного здоров'я сильно погіршився через тортури у в’язниці. За словами матері Клиха, Станіслава катували у Росії, змушуючи свідчити проти екс-прем'єра Арсенія Яценюка.
Нагадаємо, український політв’язень Станіслав Клих написав листа російським правозахисникам та активістам, у якому розповів про свій стан здоров'я та умови утримання у колоніх в російському Верхньоуральську.
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