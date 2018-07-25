Москалькова наполягає на відвідуванні 51 ув'язненого в Україні

Російське громадянство є тільки у 13 осіб зі списку

Уповноважений з прав людини в Росії Тетяна Москалькова не планує уточнювати список російських ув'язнених, яких хотіла б відвідати в Україні, і очікує, коли їй буде надано таку можливість.

"Не можна говорити про уточнення списків, коли за старим списком мені не надано можливість відвідати жодного громадянина Росії, так само як і російському консулу було відмовлено у відвідуванні в Києві Одинцова. Під час нашої першої поїздки ми не побачили розуміння з боку України. Чекаємо, коли нам буде надано таку можливість - відвідати хоча б одного громадянина Росії", - сказала Москалькова, передає "Інтерфакс-Україна".

За її словами, більшість громадян у надісланому їм списку з 34 ув'язнених мають два громадянства - російське й українське.

"Це особливість ситуації, що вимагає домовленості між сторонами щодо статусу цих людей, надання їм консульської допомоги і вирішення питання про їх відвідування не консульськими органами, зокрема уповноваженим", - додала російський омбудсмен.

Раніше Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що російська сторона подала заявку на відвідування 51 особи, яка перебуває у місцях позбавлення волі в Україні, але тільки 13 із них мають громадянство РФ, і деякі з них уже відмовилися від зустрічі з російським омбудсменом.

"Зараз ми вимагаємо, щоб Росія відкоригувала свій список. Зі свого боку Тетяна Москалькова вже відвідала сімох моряків зі списку", - написала Денісова на своїй сторінці у Facebook.

"Ми знову пропонуємо "дорожню карту візитів". Я вже публічно зверталася з вимогою надати дозвіл на відвідування українських політв'язнів у ФСБ, ФСВП, Адміністрацію президента Росії. Але вони не відповідають на жодні наші запити. Раніше вони пропонували почати дзеркальні візити в серпні-вересні", - розповіла вона.

Нагадаємо, український омбудсмен і її російська колега Тетяна Москалькова намагалися відвідати ув'язнених громадян своїх країн, однак російська сторона не допустила Денісову до жодного з засуджених громадян України. Українські правоохоронці також відмовили Москальковій у доступі до засуджених в Україні громадян Росії.