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Москалькова запевняє, що в Сенцова нема серйозних проблем зі здоров'ям

ЗМІ повинні "делікатно" висвітлювати стан здоров'я Сенцова
Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова запевняє, що поспілкувалася по відеозв'язку з політв'язнем, українським режисером Олегом Сенцовим і не побачила серйозних проблем зі здоров'ям.
Москалькова запевняє, що в Сенцова нема серйозних проблем зі здоров Фото: tass.ru

Вона розмовляла з Сенцовим майже півгодини і говорили вони про стан його здоров'я і спілкування з родичами, повідомляє ТАСС, інформує "Українська правда".

Політв'язень розповів їй, що веде електронну переписку з матір'ю і дзвонить сестрі, запевняє Москалькова 

"Він сказав, що право на дзвінки він використовує для спілкування з сестрою, багато читає, говорить, що в колонії хороша бібліотека. Він каже: "Я постійно щось роблю, щоб зайняти свій час і думки, пишу, читаю", - розповіла російський омбудсмен.

"Нещодавно з'явилися в ЗМІ повідомлення про те, що Сенцов в критичному стані, але сам він сьогодні сказав, що в цьому питанні часто згущують фарби", - сказала уповноважений РФ.

Також Москалькова запевняє, що щодня отримує інформацію про стан здоров'я політв'язня, а також заявила, що готова "при необхідності" надавати йому допомогу.

Нагадаємо, адвокат Дмитро Дінзе відвідав сьогодні українського політв'язня режисера Олега Сенцова в колонії Лабитнангі. За його словами: "Він виглядає ще гірше, ніж минулого разу. Дуже блідий. Ходить сам. Близько тижня тому в нього була друга криза зі здоров'ям".

 
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20 07 2018 15:37
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