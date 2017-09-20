Московський міст в Києві можуть перейменувати на Північний

У Києві може з’явитись Північний міст і "Оболонсько-Теремківська" лінія метро.

Про це повідомляє сайт Київської адміністрації.

Відзначається, що відповідні перейменування на засіданні 20 вересня підтримала Комісія з питань найменувань КМДА.

"До Київради вже найближчим часом будуть направлені проекти рішень щодо перейменування станції метро "Петрівка" на станцію метро "Почайна", щодо перейменування Московського мосту на Північний міст, проект рішення щодо уточнення назви парку "Оболонь", а саме: парк "Урочище Наталка", про перейменування вулиці Ванди Василевської на вулицю Богдана Гаврилишина", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, відзначається, що пройшли громадські обговорення і направлені до Київради наступні перейменування:

- вулиці Кіровоградської на вулицю Володимира Брожка;

- вулиці Жовтневої на вулицю Сулимівську;

- провулку Панфіловців на провулок Йова Борецького;

- вулиці Анрі Барбюса на вулицю Василя Тютюнника;

- вулиці Маршала Жукова на вулицю Кубанської України;

- вулиці Миколи Матеюка на вулицю Василя Іваниса;

- присвоєння скверу на вулиці Січових Стрільців, 27 назви "Сквер Канадський";

- перейменування скверу Андрія Іванова на сквер "Латвійський";

- присвоєння скверу між вулицями Жилянська, Короленківська, Тарасівська імені Дмитра Пешева;

- перейменування лінії метро "Куренівсько-Червоноармійська" на "Оболонсько-Теремківську".

Також повідомляється, що назви отримають 34 нові вулиці.

На громадські обговорення направлені наступні пропозиції щодо перейменування:

- вулиці Павла Пестеля на вулицю Братства Тарасівців;

- вулиці Саратовської на вул. Героїв Базару;

- бібліотеки Валі Котика на честь Івана Григоровича-Барського;

- вулиці Курської на вулицю Геннадія Воробйова;

- вулиці Мельникова на вулицю Юрія Іллєнка;

- вулиці Желябова на вулицю Марії Капніст;

- вулиці Олександра Сабурова на вулицю Сержа Лифаря;

- вулиці Клінічної на вулицю Геннадія Книшова.

Нагадаємо, що Верховна Рада 12 травня перейменувала майже 120 населених пунктів у 18 областях України в рамках закону про декомунізацію.

В Україні в рамках закону про декомунізацію вже змінено назви 327 населених пунктів.

Зазначимо, перейменування вулиць у рамках декомунізації не зобов’язує громадян, які там проживають і підприємства відразу змінювати реєстрацію.