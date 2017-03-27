Московський суд арештував голову виборчого штабу Навального на 10 діб

Іншим співробітникам фонду боротьби з корупцією призначили адмінарешт або штрафи

Симоновський суд Москви заарештував голову виборчого штабу російського опозиціонера Олексія Навального Леоніда Волкова на 10 діб.

Волкова визнали винним за статтею 19.3 КоАП - непокора законній вимозі співробітника поліції, повідомляє Медуза.

Адвокат Волкова розповів у суді про значну кількість порушень і попросив закрити провадження через відсутність складу злочину.

Одночасно суд розглядав справи інших співробітників ФБК, затриманих 26 березня. Їм призначили адміністративний арешт або штрафи.

Як відомо, Леоніда Волкова затримано 26 березня в приміщенні Фонду боротьби з корупцією, звідки велася трансляція з протестних мітингів, які проходили по всій Росії. Разом з ним затримано 14 співробітників фонду.

Волкову може загрожувати кримінальна справа за 282-ю статтею КК (екстремізм) через заяви, зроблені під час трансляції. Справу порушено не було.

Нагадаємо, що Тверський суд Москви призначив опозиціонеру Олексію Навальному покарання у вигляді 15 діб адміністративного арешту за непокору співробітникам поліції під час затримання на несанкціонованої масової акції в центрі російської столиці.

Як відомо, 26 березня у містах РФ проходили антикорупційні мітинги, ініційовані опозиціонером Олексієм Навальним, влада лише невеликої частини зі 100 заявлених організаторами міст дала дозвіл на їх проведення, повідомлядлся про затримання учасників.

Зазначимо, Сполучені Штати засудили арешт протестуючих на антикорупційних мітингах в Росії 26 березня.