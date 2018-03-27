Московський суд продовжив Сущенку арешт на півроку

В перший день попередніх слухань у справі незаконно затриманого в Москві Романа Сущенка, що проходять в Московському міському суді, арешт йому був продовжений на півроку.

"Засідання в Мосміськсуді відкрила колегія з трьох суддів - Фісенко, Музиченко й Абазова. Звинувачення представляв начальник відділу держобвинувачів Генпрокуратури Антипов. За рішенням суду арешт Сущенку продовжили на шість місяців. Наступне засідання призначене на 28 березня", - повідомляє Deutsche Welle.

Повідомляються деякі деталі початкової стадії засідання. Суд встановив особу підсудного. Сущенко розповів, що народився в місті Черкаси, але був зареєстрований у Парижі. Журналіст підтвердив, що в нього вища освіта, він перебуває в шлюбі і має двох дітей, один з яких неповнолітній. Суддя уточнив, чи не притягався Сущенко раніше до кримінальної відповідальності. "Не притягався, ваша честь", - відповів журналіст.

Далі настала закрита частина засідання. Із залу суду попросили вийти не лише журналістів, а й українського консула Геннадія Брескаленка, якому не дали можливості виступати громадським захисником Сущенка. Як відомо, справа Сущенка засекречена. Крім того, попередні слухання завжди проводяться в закритому режимі.

На думку адвоката Марка Фейгіна, судовий процес у справі Сущенка може пройти впродовж місяця. Як припускає адвокат, такий розвиток подій може свідчити, що з приводу Сущенка існують домовленості на вищому міжнародному рівні. І, відповідно, відразу після оголошення вироку треба буде інтенсифікувати переговорний процес, щоб вийти на помилування, обмін, той або інший варіант щодо звільнення українського журналіста.

Як відомо, Романа Сущенка, який з 2010 року працював кореспондентом "Укрінформу" у Франції, 30 вересня 2016 року затримали у Москві, куди він прибув із приватною поїздкою.

7 жовтня 2016 року йому висунули звинувачення в "шпигунстві". У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. В ГУР МОУ заперечили це.