Московський суд визнав екс-директора Бібліотеки української літератури винною в екстремізмі
"Суд приходить до висновку про доведеність вини підсудної. Визнати підсудну винною в екстремізмі і розтраті коштів. Призначити Шаріній покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі умовно", - йдеться у вироку судді Олени Гудовшнікової, оголошеному в понеділок, повідомляє "Інтерфакс".
Крім того, Шаріній призначено покарання у вигляді випробувального строку на чотири роки.
Позов потерпілої сторони - Бібліотеки української літератури - буде розглянуто окремо.
Сама Шаріна заявила, що вирок їй не зрозумілий. "Мені він не зрозумілий. Розпалювання ненависті - це які це дії? Які дії я провела? Жоден свідок цього не підтвердив, немає жодного доказу. Книги не визнані екстремістськими", - сказала вона.
Російська служба ВВС повідомляє, що прокурор Людмила Баландіна просила суд засудити 59-річну Шаріну до п'яти років ув'язнення умовно в зв'язку з тим, що вона притягується до кримінальної відповідальності вперше, а також з огляду на її вік.
Крім того, держобвинувач просила заборонити Шаріній обіймати посади, пов'язані з суспільно-політичною діяльністю, строком на три роки.
Захист Шаріної просив повністю виправдати її за всіма епізодами.
Як повідомляв iPress.ua, у жовтні минулого року директор Бібліотеки української літератури Наталія Шаріна, яка стала фігуранткою справи про поширення екстремістських книг, була відправлена під домашній арешт.
Натомість слідчі провели обшуки у свідків по справі щодо Наталії Шаріної.
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