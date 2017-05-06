Московський суд визнав екс-директора Бібліотеки української літератури винною в екстремізмі

Міщанський суд Москви визнав винною і призначив покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі умовно колишньому директору Бібліотеки української літератури Наталії Шаріній, обвинуваченій в екстремізмі і розтраті коштів установи.

"Суд приходить до висновку про доведеність вини підсудної. Визнати підсудну винною в екстремізмі і розтраті коштів. Призначити Шаріній покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі умовно", - йдеться у вироку судді Олени Гудовшнікової, оголошеному в понеділок, повідомляє "Інтерфакс".

Крім того, Шаріній призначено покарання у вигляді випробувального строку на чотири роки.

Позов потерпілої сторони - Бібліотеки української літератури - буде розглянуто окремо.

Сама Шаріна заявила, що вирок їй не зрозумілий. "Мені він не зрозумілий. Розпалювання ненависті - це які це дії? Які дії я провела? Жоден свідок цього не підтвердив, немає жодного доказу. Книги не визнані екстремістськими", - сказала вона.

Російська служба ВВС повідомляє, що прокурор Людмила Баландіна просила суд засудити 59-річну Шаріну до п'яти років ув'язнення умовно в зв'язку з тим, що вона притягується до кримінальної відповідальності вперше, а також з огляду на її вік.

Крім того, держобвинувач просила заборонити Шаріній обіймати посади, пов'язані з суспільно-політичною діяльністю, строком на три роки.

Захист Шаріної просив повністю виправдати її за всіма епізодами.

Як повідомляв iPress.ua, у жовтні минулого року директор Бібліотеки української літератури Наталія Шаріна, яка стала фігуранткою справи про поширення екстремістських книг, була відправлена ​​під домашній арешт.

Натомість слідчі провели обшуки у свідків по справі щодо Наталії Шаріної.