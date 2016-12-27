Московський суд визнав події зими 2014 року в Україні державним переворотом

Дорогоміловскій суд Москви задовольнив позов колишнього депутата Верховної ради Володимира Олійника та визнав Революцію гідності в Україні державним переворотом.

Перед засіданням були прийняті підвищені заходи безпеки - поліція і пристави охороняли не тільки вхід в будівлю, але й поверх, де йшло засідання. У той же час журналістів у залу не пустили - вони дивилися засідання за допомогою трансляції в окремому залі, повідомляє РИА "Новости".

Як відомо, в суді було допитано Віктор Янукович.

Зазначимо, що відповідний позов подав у московський суд екс-депутат Верховної Ради Володимир Олійник, який уже декілька років живе у Росії. В Україні Олійник оголошений в розшук за звинуваченням у зловживанні владою при голосуванні за "диктаторські закони 16 січня".

Зазначимо, що в Україні акції протесту, що відбувалися з листопада 2013 року по лютий 2014 року, отримали назву Революція гідності.

Нагадаємо, що голова Ради національної безпеки України Олександр Турчинов назвав початок розгляду в московському суді позову щодо визнання Майдану "переворотом" маразмом тиранії.