Московський суд визнав події зими 2014 року в Україні державним переворотом
Перед засіданням були прийняті підвищені заходи безпеки - поліція і пристави охороняли не тільки вхід в будівлю, але й поверх, де йшло засідання. У той же час журналістів у залу не пустили - вони дивилися засідання за допомогою трансляції в окремому залі, повідомляє РИА "Новости".
Як відомо, в суді було допитано Віктор Янукович.
Зазначимо, що відповідний позов подав у московський суд екс-депутат Верховної Ради Володимир Олійник, який уже декілька років живе у Росії. В Україні Олійник оголошений в розшук за звинуваченням у зловживанні владою при голосуванні за "диктаторські закони 16 січня".
Зазначимо, що в Україні акції протесту, що відбувалися з листопада 2013 року по лютий 2014 року, отримали назву Революція гідності.
Нагадаємо, що голова Ради національної безпеки України Олександр Турчинов назвав початок розгляду в московському суді позову щодо визнання Майдану "переворотом" маразмом тиранії.
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