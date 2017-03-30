Громадянин Росії вербував закарпатських заробітчан у Москві
Мешканців Закарпаття вербували в Москві під прикриттям громадської організації.
"Під час "семінарів" і "конференцій" куратори ставили жителям регіону завдання, зокрема проведення агітації на підтримку автономізації Закарпатської області", - повідомляє сайт СБУ.
СБУ задокументувала протиправну діяльність одного з керівників громадської організації - колишнього співробітника спецслужб РФ. 2015 року він завербував кількох жителів Закарпаття, які за гроші погодилися брати участь у перекритті доріг у регіоні, проведенні протестних акцій проти мобілізації, а також мітингів на підтримку автономізації області, створення "республіки" "Підкарпатська Русь".
Оперативники СБУ встановили, що куратор передавав агентам інструкції, в яких описувалися подробиці організації необхідних Кремлю протестів - від місця проведення, кількості людей до гасел і вимог.
Дії громадянина Росії слідчі Управління СБУ в Закарпатській області кваліфікували за ч. 3 ст. 110-2 (Фінансування дій, скоєних з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни кордонів території або державного кордону України) та ч. 2 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.
Громадянин РФ був оголошений у розшук. Щодо нього розпочато спеціальне досудове розслідування, оскільки він постійно перебуває в Росії.
Нагадаємо, що віце-прем’єр Угорщини Жолт Шем’єн заявив, що інтереси угорців, що мешкають закордоном, будуть захищені, якщо етнічні угорські партії будуть представлені в місцевих парламентах.
У той же час глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер визнав, що в ЄС немає можливостей завадити "авторитарному дрейфу" урядів Польщі та Угорщини.
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