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москва хоче зняття санкцій з держбанку для продовження "зернової угоди" – ЗМІ

росіяни вимагають зробити винятки з санкцій для россєльхозбанку, які дозволили б йому відновити відносини з банками-кореспондентами.
москва хоче зняття санкцій з держбанку для продовження "зернової угоди" – ЗМІ Фото: з відкритих джерел

російська влада вимагає послаблення санкцій проти одного з її банків для продовження "зернової угоди".

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

Одразу четверо співрозмовників агентства кажуть, що одна з вимог росії – винятки у санкціях для россєльхозбанку, які дозволили б йому відновити відносини з банками-кореспондентами.

Це дасть банку, який раніше не відігравав значної ролі у міжнародній торгівлі зерном, можливість обробляти платежі за російське зерно та інші харчові продукти. До запровадження санкцій такі платежі переважно йшли через міжнародні банки та швейцарські "дочки" інших російських банків.

У вересні російський міністр закордонних справ сєргєй лавров заявив про необхідність скасування санкцій проти россєльхозбанку, тому що він нібито обслуговує "левову частку всіх операцій з добривами та продовольством".
 
Reuters вказує, що насправді до початку російського вторгнення банк здебільшого займався кредитуванням російських фермерів.
 

Головою правління банку у 2010-2018 роках був дмітрій патрушев – син секретаря російської ради безпеки ніколая патрушева.

Голова правління Союзу експортерів зерна росії едуард зернін стверджує, що США та Євросоюзу пропонують призначити по одному уповноваженому банку-кореспонденту для россєльхозбанку для здійснення платежів за зерно та операцій з торговельного фінансування.

Раніше повідомлялось, що зниження вартості основних харчових продуктів, яка стала можлива завдяки домовленостям про експорт продовольства та добрив Чорним морем, за оцінками ООН, допомогло врятувати від крайньої бідності близько 100 млн осіб.

 
 

 

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04 11 2022 21:50
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