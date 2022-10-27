москва намагається уникнути відповідальності за невдачі у війні з Україною – британська розвідка
Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.
Як зазначається у зведенні, 24 жовтня 2022 року прем'єр-міністр росії міхаіл мішустін заявив, що мер москви сєргєй собянін координуватиме "розробку заходів безпеки" в регіонах рф. Це було за указом президента росії владіміра путіна про запровадження нового режиму рівнів небезпеки.
У британській розвідці вважають, що цей захід, ймовірно, призведе до більш тісної взаємодії губернаторів із системою національної безпеки росії. Це ще один захід з організації суспільства, оскільки війна росії проти України, як і раніше, перебуває під тиском.
"Більш широка участь регіональних чиновників, ймовірно, принаймні частково спрямована на те, щоб відволікти громадськість від критики національного керівництва. кремль дотримувався аналогічного підходу під час кризи COVID-19", – йдеться у повідомленні Міноборони Британії.
Раніше повідомлялось, що британська розвідка оцінила шкоду Україні від ударів іранських безпілотників.
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