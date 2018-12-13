Москва пообіцяла дзеркальну відповідь на санкції Литви

Там заявили, що "будь-які антиросійські дії литовської влади без адекватної реакції не залишаться"

Росія дзеркально відповість на санкції, введені Литвою після інциденту в районі Керченської протоки 25 листопада.

Про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, повідомляє "Интерфакс".

"Ми вже не раз підкреслювали, що будь-які антиросійські дії литовської влади без адекватної реакції не залишаться. В цьому випадку з нашого боку піде дзеркальна відповідь", - сказала Захарова.

"Хотіла б звернути увагу, що Литва - це єдина країна, що не чекаючи американських і європейських патронів, які поки вивчають ситуацію, вирішила ініціативно покарати Росію за грубу, як вони написали, провокацію", - заявила вона.

Нагадаємо, Литва запровадила національні санкції проти 20 осіб, причетних до нападу на українських моряків в районі Керченської протоки.