ПОЛІТИКА НОВИНИРосія дзеркально відповість на санкції, введені Литвою після інциденту в районі Керченської протоки 25 листопада.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Москва пообіцяла дзеркальну відповідь на санкції Литви
Там заявили, що "будь-які антиросійські дії литовської влади без адекватної реакції не залишаться"
Марія Захарова, Фото: ria.ru
Про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, повідомляє "Интерфакс".
"Ми вже не раз підкреслювали, що будь-які антиросійські дії литовської влади без адекватної реакції не залишаться. В цьому випадку з нашого боку піде дзеркальна відповідь", - сказала Захарова.
"Хотіла б звернути увагу, що Литва - це єдина країна, що не чекаючи американських і європейських патронів, які поки вивчають ситуацію, вирішила ініціативно покарати Росію за грубу, як вони написали, провокацію", - заявила вона.
Нагадаємо, Литва запровадила національні санкції проти 20 осіб, причетних до нападу на українських моряків в районі Керченської протоки.
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