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Москва вперше не отримала привітань від США на День Росії

У російському посольстві в США кажуть, що такого не пам'ятають
Влада Сполучених Штатів вперше не направила РФ привітання з Днем Росії.
Москва вперше не отримала привітань від США на День Росії Фото: Reuters

Про це повідомляє російське посольство в США, передає ТАСС.

"Ми можемо підтвердити, що від американської сторони не отримано привітання з Днем Росії. Таке вперше на нашій пам'яті. Висновки робіть самі", - йдеться в повідомленні на сторінці дипмісії в Facebook.

День Росії - національне свято Російської Федерації. Встановлено указом президента РФ від 2 червня 1994 року.

У відповідності з Трудовим кодексом РФ він є неробочим святковим днем. 12 червня 1990 була прийнята Декларація про державний суверенітет Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки.

Нагадаємо, що 12 червня, в День Росії в десятках міст РФ пройшли акції проти корупції. Московська поліція заявила, що будь-які "провокаційні дії" з боку протестувальників на вулиці Тверській будуть негайно припинятися. Російського опозиціонера Навального затримали в під'їзді власного будинку. Крім того, оприлюднили відео побиття учасників антикорупційного мітингу в Москві і повідомляли про застосування сльозогінного газу проти присутніх.

Зазначимо, що напередодні держсекретар США Рекс Тіллерсон охарактеризував відносини з Москвою як "найгірші" за всі часи й зазначив, що країни повинні поліпшувати взаємини

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