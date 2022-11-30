"Мотор Січ" отримало нове керівництво

Міноборони України призначило нового керівника підприємства "Мотор Січ".

Про це повідомила пресслужба міністерства.

"28 листопада 2022 р. наказом міністра оборони України внесено зміни до статуту публічного акціонерного товариства "Мотор Січ", на основі якого діє підприємство. Крім того, достроково припинено повноваження членів наглядової ради, голови та членів ради директорів. Також припинено повноваження президента акціонерного товариства В'ячеслав Богуслаєва, його звільнено з посади. Наказом міністра оборони України генеральним директором підприємства призначено Олексія Нікіфорова", – йдеться в повідомленні Міноборони.

Обрано новий склад наглядової ради та її голову – заступника міністра економіки України Ігоря Фоменка. Зареєстровано всі зміни, які містяться в Єдиному державному реєстрі.

"Тепер стратегічне підприємство працюватиме в режимі 24/7 для задоволення оборонних потреб держави. Повністю використовуватиметься потенціал трудового колективу. "Мотор Січ" розвиватиметься і випускатиме продукцію на користь України та ЗСУ", – наголошується в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що "Укрнафта", "Мотор Січ" та інші підприємства переходять у власність держави.