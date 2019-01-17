Motorola хоче перезапустити виробництво знаменитої "розкладачки" Razr

Корпорація Lenovo, яка володіє мобільним брендом Motorola, може відновити виробництво "розкладачок" Razr вже в лютому.

За інформацією видання The Wall Street Journal новий Razr буде складним смартфоном - з гнучким екраном, подібним до того, що представив Samsung в кінці минулого року. Планується випустити 200 тисяч нових телефонів за ціною $ 1,5 тисячі. Як повідомляють джерела, модель поки тестується і остаточного рішення про масове виробництво ще не прийняли.

Телефон-"розкладачка" Razr V3 вперше з'явився в 2004 році і став одним з найпопулярніших в ті роки. Як відомо, компанія продала близько 130 мільйонів екземплярів. Однак в 2007 році компанія Apple представила свій перший смартфон з сенсорним екраном. Після цього продажі кнопкових телефонів стали стрімко падати і виробництво Razr V3 зупинили.

У 2011 році Motorola вже намагалася відродити випуск гаджета з програмним забезпеченням Android і тачскріном під назвою Droid Razr, але повторити успіх Razr V3 тоді не вдалося.

Нагадаємо, що в 2012 році телеком-бізнес Motorola купив Google.

Через кілька років пошуковий гігант продав Motorola китайцям. Причому сума покупки становила 12,5 млрд дол, а продажу - 2,9 млрд дол.

При покупці Motorola CEO Lenovo Ян Юаньцін говорив про те, що його компанія планує захищати бренд Motorola і зміцнювати його позиції.