НОВИНИMotorola відзняла проморолики смартфонів Moto Z і оновлених Moto Mods на 6 локаціях Києва.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Motorola зняла у Києві промо ролики для смартфонів
Відео знімали у київському аеропорту "Жуляни"
Фото: скріншот
Відео з назвою "Goodbye/Hello" знімали у київському аеропорту "Жуляни", на станції метро "Житомирська", у двох офісах, нічному клубі та на даху бізнес-центру, повідомляє Iworm.
Матеріал для чотирьох відеороликів був відзнятий за 3 дні – з 4 по 6 травня 2017 року, а постпродакшн зробили в Парижі.
Нагадаємо, що українська модель Аліна Байкова стала однією з героїнь рекламної кампанії капсульної колекції "St. Barth" бренду "Dolce & Gabbana".
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09 08 2017 21:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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