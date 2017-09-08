Motorola зняла у Києві промо ролики для смартфонів

Motorola відзняла проморолики смартфонів Moto Z і оновлених Moto Mods на 6 локаціях Києва.

Відео з назвою "Goodbye/Hello" знімали у київському аеропорту "Жуляни", на станції метро "Житомирська", у двох офісах, нічному клубі та на даху бізнес-центру, повідомляє Iworm.

Матеріал для чотирьох відеороликів був відзнятий за 3 дні – з 4 по 6 травня 2017 року, а постпродакшн зробили в Парижі.

Нагадаємо, що українська модель Аліна Байкова стала однією з героїнь рекламної кампанії капсульної колекції "St. Barth" бренду "Dolce & Gabbana".