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Motorola зняла у Києві промо ролики для смартфонів

Відео знімали у київському аеропорту "Жуляни"
Motorola відзняла проморолики смартфонів Moto Z і оновлених Moto Mods на 6 локаціях Києва.
Motorola зняла у Києві промо ролики для смартфонів Фото: скріншот

Відео з назвою "Goodbye/Hello" знімали у київському аеропорту "Жуляни", на станції метро "Житомирська", у двох офісах, нічному клубі та на даху бізнес-центру, повідомляє Iworm.

Матеріал для чотирьох відеороликів був відзнятий за 3 дні – з 4 по 6 травня 2017 року, а постпродакшн зробили в Парижі.

Нагадаємо, що українська модель Аліна Байкова стала однією з героїнь рекламної кампанії капсульної колекції "St. Barth" бренду "Dolce & Gabbana".

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09 08 2017 21:35
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