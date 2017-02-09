CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМоторошна дорожньо-транспортна пригода трапилась в Хмельницькій області. Дві машини зіштовхнулись лоб у лоб, внаслідок чого спалахнула пожежа.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Моторошна ДТП на Хмельниччині: загинули четверо людей
За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження
Фото: 5.ua
За попередніми даними, в результаті виїзду на зустрічну смугу зіштовхнулись ВАЗ 21014 та Renault. Від удару в останній загорілося газобалонне обладнання, повідомляє прес-служба Нацполіції Хмельницької області.
Внаслідок аварії загинули четверо осіб - водій та пасажир ВАЗу, водій Renault, а також людина, особа якої наразі не встановлена. Ще двоє отримали тяжкі травми.
За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження.
Нагадаємо, що біля селища Рідкодуб у Харківській області на трасі М-03 Київ - Харків - Довжанський зіткнулися два мікроавтобуси, внаслідок чого померли дві людини.
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02 09 2017 17:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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