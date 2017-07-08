CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа Бориспільській окружній дорозі ввечері 6 серпня зіткнулися автомобілі "ВАЗ" та "Opel".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Моторошна ДТП на Київщині: загинули шестеро людей
Водій транспортного засобу "Opel" залишився живим
Зіткнення було лобовим. Дорожньо-транспортна пригода сталася о 20:30. Вказується, що біля повороту на Баришівку автомобілі "ВАЗ" та "Opel" рухалися на зустріч один одному, повідомляє поліція Київщини.
"В автомобілі "ВАЗ" загинуло четверо дорослих та одна неповнолітня дитина. З цієї машини вижила шестирічна дівчинка, яка наразі знаходиться у лікарні", - повідомили в поліції.
Згідно з даними поліції, водій транспортного засобу "Opel" залишився живим, пасажирка авто загинула.
Нагадаємо, що на Осокорках у Києві п’яний водій Chevrolet Lacetti на великій швидкості вилетів з дороги і збив двох дівчат 2006 та 2008 року народження, одна з них померла.
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