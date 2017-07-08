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Моторошна ДТП на Київщині: загинули шестеро людей

Водій транспортного засобу "Opel" залишився живим
На Бориспільській окружній дорозі ввечері 6 серпня зіткнулися автомобілі "ВАЗ" та "Opel".
Моторошна ДТП на Київщині: загинули шестеро людей

Зіткнення було лобовим. Дорожньо-транспортна пригода сталася о 20:30. Вказується, що біля повороту на Баришівку автомобілі "ВАЗ" та "Opel" рухалися на зустріч один одному, повідомляє поліція Київщини.

"В автомобілі "ВАЗ" загинуло четверо дорослих та одна неповнолітня дитина. З цієї машини вижила шестирічна дівчинка, яка наразі знаходиться у лікарні", - повідомили в поліції.

Згідно з даними поліції, водій транспортного засобу "Opel" залишився живим, пасажирка авто загинула.

Нагадаємо, що на Осокорках у Києві п’яний водій Chevrolet Lacetti на великій швидкості вилетів з дороги і збив двох дівчат 2006 та 2008 року народження, одна з них померла.

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07 08 2017 08:59
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