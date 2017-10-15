Моторошна ДТП на Закарпатті: одну з машин розірвало навпіл, водій дивом вцілів, - ФОТО
Зіткнулися два автомобілі - ВАЗ 2108 та Фіат. Удар був на стільки сильним, що ВАЗ розірвало навпіл, а Фіат вилетів на відбійник і завис на ньому, інформує Мukachevo.net.
Фото: mukachevo.net
На місці патрульні з'ясували, що водій ВАЗ порушив правила дорожнього руху та допустив зіткнення з Фіатом. Правоохоронці надали першу медичну допомогу постраждалому чоловіку, а згодом карета швидкої доставила потерпілих до лікарні.
Фото: mukachevo.net
Як розповіли Мukachevo.net у поліції, постраждав 23-річний мешканець села Сусково, йому діагностували закритий перелом гомілки. Інші отримали незначні травми без госпіталізації.
Саме зараз на місці працює слідчо-оперативна група.
Нагадаємо, що в четвер, 12 жовтня, в селі Виноградівка Болградського району Одеської області в результаті ДТП загинули три жінки.
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