Моторошна ДТП на Закарпатті: одну з машин розірвало навпіл, водій дивом вцілів, - ФОТО

Зараз на місці працює слідчо-оперативна група

У неділю, 15 жовтня, в селі Глибоке, що неподалік Ужгорода сталася моторошна дорожньо-транспортна пригода.

Зіткнулися два автомобілі - ВАЗ 2108 та Фіат. Удар був на стільки сильним, що ВАЗ розірвало навпіл, а Фіат вилетів на відбійник і завис на ньому, інформує Мukachevo.net.



Фото: mukachevo.net

На місці патрульні з'ясували, що водій ВАЗ порушив правила дорожнього руху та допустив зіткнення з Фіатом. Правоохоронці надали першу медичну допомогу постраждалому чоловіку, а згодом карета швидкої доставила потерпілих до лікарні.



Фото: mukachevo.net

Як розповіли Мukachevo.net у поліції, постраждав 23-річний мешканець села Сусково, йому діагностували закритий перелом гомілки. Інші отримали незначні травми без госпіталізації.

Саме зараз на місці працює слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, що в четвер, 12 жовтня, в селі Виноградівка Болградського району Одеської області в результаті ДТП загинули три жінки.