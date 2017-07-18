Моторошне ДТП під Чернівцями: мікроавтобус зіткнувся з туристичним автобусом

Поблизу Чернівців мікроавтобус Mercedes Sprinter зіткнувся з туристичним автобусом, що слідував транзитом через Україну з Німеччини до Молдови.

За словами очевидців, водій "Спринтера" під час невдалого обгону відразу декількох автомобілів не встиг повернутися на свою смугу і зіткнувся лоб в лоб з автобусом, в якому переьували близько 60 туристів.

Від удару він з'їхав на узбіччя і мало не перекинувся – пасажирам довелося вилазити через люк, повідомляє "ТСН.Ранок".

В результаті ДТП водія Mercedes викинуло через розбите лобове скло, він загинув одразу. Водія автобуса рятувальники буквально вирізали з кабіни – від удару всі двері понівечив і заблокувало.

Більшість туристів є громадянами Молдови, всі вони поверталися з туристичної поїздки до Німеччини. У лікарню забрали близько 20 пасажирів, за попередніми даними – з них п'ятеро в тяжкому стані.

Нагадаємо, минулого тижня біля села Ягільниця (Тернопільська область, п'ять кілометрів від Чорткова) автобус Setra з туристами, які їхали на море з Коломиї з'їхав з обриву і кілька разів перекинувся.