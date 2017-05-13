Моторошна ДТП в Києві: троє людей загинули, - ФОТО Смертельна аварія сталася в районі станції метро "Чернігівська"

У суботу, 13 травня, в результаті зіткнення двох автомобілів на Броварському проспекті в Києві загинули троє осіб.

Фото: dsns.gov.ua

ДТП сталася в районі станції метро "Чернігівська". За попередніми даними, водій автомобіля Kia Sportage не впорався з керуванням на слизькій дорозі і вилетів на зустрічну смугу, якою рухався Citroen Berlingo.

Фото: Еспресо В результаті удару Kia Sportage перекинувся, а водій та пасажири отримали смертельні травми, повідомляє прес-служба ДСНС.

Фото ukr.lb.ua Загинула також пасажирка Citroen. Водія у важкому стані госпіталізували. Аби витягнути тіла з автомобілів, рятувальники використали гідравлічний інструмент.

Фото ukr.lb.ua Як відомо, Броварський проспект - одна з основних магістралей столиці. Він веде від мосту Метро до міста Бровари. Відзначимо, що в Україні найбільша смертність на дорогах серед усіх країн Європи.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію