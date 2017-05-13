Моторошна ДТП в Києві: троє людей загинули, - ФОТО
ДТП сталася в районі станції метро "Чернігівська". За попередніми даними, водій автомобіля Kia Sportage не впорався з керуванням на слизькій дорозі і вилетів на зустрічну смугу, якою рухався Citroen Berlingo.
Фото: Еспресо
В результаті удару Kia Sportage перекинувся, а водій та пасажири отримали смертельні травми, повідомляє прес-служба ДСНС.
Фото ukr.lb.ua
Загинула також пасажирка Citroen. Водія у важкому стані госпіталізували.
Аби витягнути тіла з автомобілів, рятувальники використали гідравлічний інструмент.
Фото ukr.lb.ua
Як відомо, Броварський проспект - одна з основних магістралей столиці. Він веде від мосту Метро до міста Бровари.
Відзначимо, що в Україні найбільша смертність на дорогах серед усіх країн Європи.
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