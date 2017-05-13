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Моторошна ДТП в Києві: троє людей загинули, - ФОТО

Смертельна аварія сталася в районі станції метро "Чернігівська"
У суботу, 13 травня, в результаті зіткнення двох автомобілів на Броварському проспекті в Києві загинули троє осіб.
Моторошна ДТП в Києві: троє людей загинули, - ФОТО Фото: dsns.gov.ua

ДТП сталася в районі станції метро "Чернігівська". За попередніми даними, водій автомобіля Kia Sportage не впорався з керуванням на слизькій дорозі і вилетів на зустрічну смугу, якою рухався Citroen Berlingo.


Фото: Еспресо

В результаті удару Kia Sportage перекинувся, а водій та пасажири отримали смертельні травми, повідомляє прес-служба ДСНС.


Фото ukr.lb.ua

Загинула також пасажирка Citroen. Водія у важкому стані госпіталізували.

Аби витягнути тіла з автомобілів, рятувальники використали гідравлічний інструмент.


Фото ukr.lb.ua

Як відомо, Броварський проспект - одна з основних магістралей столиці. Він веде від мосту Метро до міста Бровари.

Відзначимо, що в Україні найбільша смертність на дорогах серед усіх країн Європи.

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13 05 2017 15:17
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