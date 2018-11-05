CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗа його словами, це звичайне викрадення, не пов'язане з конкретними людьми чи подіями.
"Щойно під Апеляційним судом украли мій мотоцикл. Біла Honda", - написав Найєм у Facebook.
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Мотоцикл брата Найєма викрали з-під суду
11 травня з-під будівлі Апеляційного суду Києва вкрали мотоцикл брата народного депутата Мустафи Найєма, юриста Масі Найєма
Фото: Масі Найєм / Facebook
"Щойно під Апеляційним судом украли мій мотоцикл. Біла Honda", - написав Найєм у Facebook.
"Залишив мотоцикл під судом о 9:23, а коли вийшов з будівлі суду о 10:45, то транспортного засобу вже не було",- додав він.
Найєм подав заяву про крадіжку до поліції.
"Подію заяву. Просто зараз заповнюємо протокол", - сказав Найєм.
Найєм не пов’язує цю крадіжку з будь-якими людьми чи подіями. "Скоріше за все просто звичайна крадіжка",- зазначив Масі Найєм.
Нагадаємо, що розгляд апеляційної скарги щодо арешту автомобіля Mercedes, який фігурує у справі про напад на народного депутата Мустафу Найєма, перенесли на 24 травня.
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