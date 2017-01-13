Мовлення американського каналу було перервано ефіром Russia Today

Телеканал Конгресу США 12 вересня раптово почав транслювати ефір Russia Today.

Американський канал у Twitter назвав подію технічною помилкою, представники каналу також зазначили, що не вірять у те, що це була хакерська атака.

Мовлення каналу Конгресу США C-SPAN було перервано ефіром Russia Today і протягом 10 хвилин не було відновлено.

Це сталося о 14:30 за Вашингтоном (21:30 за Києвом), в ефірі C-SPAN показували обговорення законопроектів, що стосуються Комісії з цінних паперів і бірж. Коли ефір був перерваний ефіром російського ЗМІ, на екранах з'явився сюжет про те, як глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський розповів про переговори з неіснуючою країною Сан-Ескобар.

У C-SPAN назвали інцидент технічною помилкою.

"Ми не віримо, що це була хакерська атака", - зазначили в заяві в Twitter.

Зазначається, що до захисту мовлення ставляться серйозно, а російський телеканал постійно моніторять, як і інші ресурси.

Зазначимо, Russia Today фінансується з російського бюджету. Передбачається, що телеканал відображає точку зору Москви на міжнародні події.

Раніше IPress.ua повідомляв, що британський медіарегулятор Ofcom почав розслідування щодо російського телеканалу Russia Today.

Нагадаємо, що Росія збільшила витрати на мовлення Russia Today і Sputnikу Британії більш ніж на 100 млн фунтів.

Влада Аргентини оголосила про припинення трансляції російського пропагандистського телеканалу Russia Today.