Мовлення телеканалу 1+1 може бути припинене з 30 грудня, - гендиректор

В діях Нацради ми вбачаємо певну загрозу в тому, що мовлення телеканалу може бути призупинено

Телеканал "1+1" на сьогоднішній день не має ліценції на продовження мовлення. Термін дії попереднього дозволу спливає сьогодні, 29 грудня.

"Сьогодні спливає термін дії нашої ліцензії. Якщо завтра до нас прийде будь-який перевіряючий орган – я маю показати документ, який свідчить про те, що ми володіємо цією ліцензію. У мене такого документу на сьогодні немає", — повідомив генеральний директор "1+1" Олександр Ткаченко в інтерв'ю "Громадському".

"В сьогоднішніх діях Нацради ми вбачаємо певну загрозу в тому, що мовлення телеканалу може бути призупинено. Саме тому, що впродовж останніх двох тижнів ми отримали інформацію щодо того, що нам потрібно надати якісь додаткові документи про власників телеканалу. Але вся ця інформація у Нацради є давно і додаткових запитів від них формальних і саме про що іде мова — ми не отримували, тому про що йде мова ми не розуміємо. Натомість, ми чуємо розмови в кулуарах про те, що краще бути лояльними, спокійними і, умовно кажучи, тоді отримаємо ліцензію у найближчий термін", — додав гендиректор телеканалу.

Ткаченко наголосив, що "1+1" не має жодних кредитів перед "ПриватБанком", а також не є в залогах банку, тому відсутність ліценції не пов'язана з націоналізацією "ПриватБанку".

Зазначимо, що згідно Статті 33 Закону про телебачення Нацрада вручає ліцензію на мовлення під час засідання "не раніше ніж в останній робочий день строку дії попередньої ліцензії".

Та через офіційні вихідні, Нацрада вручить ліцензію телеканалу на наступного засідання, 6 січня. Тому фактично телеканал "1+1" тиждень працюватиме без відповідного дозволу на мовлення.

Нагадаємо, раніше представники телеканалу "1+1" заявили про загрозу відключення мовлення у зв'язку з небажанням Нацради продовжити ліцензію каналу, з цього приводу звернулися до президента України Петра Порошенка.

При цьому стверджується, що Адміністрація президента намагається передати контроль над каналом в інші руки.

Керівництво телеканалу "1+1" припускає, що ситуація з тим, що Нацрада не видає їм ліцензію на мовлення пов'язана з позицією Адміністрації президента, якій "невигідно мати непідконтрольний медіа-ресурс".