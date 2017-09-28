Мовна стаття закону "Про освіту" відповідає європейським практикам, - Порошенко

Президент не бачить нічого дивного в тому, що курс на українізацію зачепив і сферу освіти

Президент України Петро Порошенко прокоментував скандал, який виник через мовну статтю в новому українському законі "Про освіту".

"Останніми роками ми дуже обережно, але впевнено впроваджуємо курс на наповнення реальним змістом державного статусу української мови. Я хочу підкреслити, що це було одним з моїх пріоритетів під час виборчої кампанії на посаду президента України. І це зараз дуже твердо і наполегливо реалізовується", - заявив Порошенко, виступаючи в НПУ імені Драгоманова з нагоди майбутнього Дня працівника освіти, інформує "LB.ua".

Він нагадав про вже чинний закон про квоти на українську мову на радіо, про аналогічний закон для телебачення, який скоро набуде чинності, а також про закон про мову у сфері послуг, який готується.

За словами Порошенка, нічого дивного в тому, що курс на українізацію зачепив і сферу освіти.

"Про що тут дискутувати? Людина, яка закінчує українську школу, повинна вміти розмовляти українською мовою", - заявив Порошенко.

"Водночас, підписуючи один за іншим закони, які підтримують нашу українську мову, я дуже уважно стежу і буду стежити за тим, щоб залишався широкий простір для вільного використання інших мов, якими розмовляють громадяни України. Україна демонструвала і далі буде демонструвати таке ставлення до прав національних меншин, яке повністю відповідає нашим міжнародним зобов'язанням, перебуває в гармонії з європейськими стандартами", - сказав він.

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"Звичайно, ми не будемо звертати уваги на істеричні заяви Державної думи Російської Федерації, яку давно прозвали в'язницею народів, з якої ми вирвалися... Але потрібно докласти великих зусиль, щоб роз'яснити свою позицію нашим європейським партнерам, передусім сусідам. Довести їм і всім європейським структурам, що мовна стаття закону "Про освіту" повністю відповідає європейським практикам", - додав Порошенко.

"Новий закон про освіту не повинен нас віддалити від Європи ні в якому разі, а навпаки - наблизити. Наскільки я розумію, Міністерство освіти вже звернулося до Ради Європи, у Венеціанську комісію. І я б дуже просив нашу шановну пані міністра, щоб ми активно захищали своє бачення обов'язкових гарантій прав національних меншин. Результати експертизи і цієї дискусії, результати переговорів з нашими європейськими партнерами можуть бути враховані в новій редакції закону про повну загальну середню освіту", - заявив Порошенко.

Сьогодні, 28 вересня, в Україні набував чинності закон про освіту, який викликав невдоволення у ряду сусідніх країн.

Нагадаємо, що Угорщина погрожує блокувати будь-які ініціативи України у її просуванні у напрямку європейської інтеграції та участі у програмах Східного партнерства.