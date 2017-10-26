"Мовну статтю" конкретизують у новому законі, - Гриневич

Міністр запевнила, що Україна не поступиться у питанні вільного володіння державною мовою

Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич заявила, що резонансна мовна стаття закону "Про освіту" є дуже загальною та буде більш деталізована в інших документах

Про це передає прес-служба міністерства.

За словами міністра освіти, найбільше претензій у європейських колег викликає пункт 4 "мовної статті" закону, згідно з яким у закладах освіти можуть викладатися одна або декілька дисциплін двома та більше мовами - державною мовою, англійською мовою, іншими офіційними мовами Європейського Союзу.

"Наприклад, питання викликає слово "може" у 4 пункті статті закону, яка дає право вивчати предмети рідною мовою, якщо вона належить до мов ЄС. Може, це не гарантія. Така думка лунає. Однак потрібно розуміти, що ці норми виписані для усього спектру освіти - від дошкільної до вищої освіти. В університетах - може, у шкільній - певні гарантії будуть виписані в законі "Про загальну середню освіту", - пояснила Гриневич.

Разом з тим, вона запевняє, Україна не поступиться у питанні вільного володіння державною мовою.

Раніше міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський відмовив главі МЗС Угорщини у підписанні спільного листа до української влади щодо закону про освіту в Україні.

5 вересня Верховна Рада 255 голосами прийняла закон "Про освіту", який, зокрема, регулює питання використання української мови в сфері освіти. 28 вересня закон вступив в силу.

Закон передбачає, що діти, які підуть в школи з 1 вересня 2018 року, матимуть можливість навчатися рідною мовою тільки в початковій школі - перші чотири роки. З п'ятого класу всі предмети повинні викладатися українською мовою.