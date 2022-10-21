Мовний омбудсмен отримав більше 2000 скарг на порушення закону за 9 місяців
Про це повідомляє пресслужба мовного омбудсмена.
"За 9 місяців 2022 року секретаріатом уповноваженого зареєстровано 2177 звернень громадян про порушення мовного закону. З них 17,8% стосувались порушень зовнішньої реклами, вивісок, написів. Серед них – розміщення вивісок з написом недержавною мовою на фасадах будівель ресторанів, магазинів, автомайстерень, салонів краси тощо", – йдеться у повідомленні.
Як зазначається, на початку лютого мовний омбудсмен звернувся до міських голів низки населених пунктів з вимогою усунення порушень законодавства, вчинених при розміщенні зовнішньої реклами та вивісок. Після цього невідповідну закону зовнішню рекламу було демонтовано.
Нагадаємо, Верховна Рада 25 квітня 2019 року ухвалила закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Його статті впроваджуються в дію поетапно.
Зокрема, з 16 січня 2021 року в Україні набуває чинності стаття 30, за якою вся сфера обслуговування має перейти на українську.
Додати коментар
- ВІДЕО "Нова Пошта" запустила сервіс, який дозволить іншій людині забрати вашу посилку
- ФОТО Як захиститися від ворожої атаки, якщо у небі з’явився дрон-камікадзе
- ФОТО Атака Києва дронами: що відомо
- У Німеччині згорів готель для українських біженців
- Кінофестиваль у Каннах: Український фільм про війну отримав нагороду