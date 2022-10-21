Мовний омбудсмен отримав більше 2000 скарг на порушення закону за 9 місяців

За 9 місяців 2022 року секретаріатом Уповноваженого із захисту державної мови зареєстровано 2177 звернень громадян про порушення мовного закону.

Про це повідомляє пресслужба мовного омбудсмена.

"За 9 місяців 2022 року секретаріатом уповноваженого зареєстровано 2177 звернень громадян про порушення мовного закону. З них 17,8% стосувались порушень зовнішньої реклами, вивісок, написів. Серед них – розміщення вивісок з написом недержавною мовою на фасадах будівель ресторанів, магазинів, автомайстерень, салонів краси тощо", – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на початку лютого мовний омбудсмен звернувся до міських голів низки населених пунктів з вимогою усунення порушень законодавства, вчинених при розміщенні зовнішньої реклами та вивісок. Після цього невідповідну закону зовнішню рекламу було демонтовано.