Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Депутати Подільської ради назвали українську мову "жлобською"

У Кропивницькому місцеві депутати принципово розмовляють російською
Декілька депутатів Подільської районної ради у м. Кропивницькому відмовилися розмовляти на засіданні державною мовою.
Депутати Подільської ради назвали українську мову "жлобською" Фото: ugorod.kr.ua

Інцидент стався вранці у вівторок, 5 червня, під час засідання 21-ї сесії Подільської районної ради, - повідомляє Утренний город.

Згідно з повідомленням, депутат від Опозиційного блоку Олександр Пустовий під час обговорення питання щодо ухвалення Антиолігархічного пакету докорінних перетворень звернувся до депутатського корпусу російською мовою.

На що присутня на сесії депутатка Фортечної районної ради Олена Скочко зауважила що, що він має виступати державною мовою, а не мовою окупантів. У відповідь деякі депутати почали обурюватися, заявляючи, що "російську мову розуміє кожен".

"Це жлобська мова, усі розмовляють - одне слово так, інше - так", - наголосив депутат від Батьківщини Андрій Сілівейстров.

Та все ж у подальшому Олександр Пустовий перейшов на українську мову.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко оголосив десятиліття української мови. Відповідний указ оприлюднено на сайті голови держави.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 06 2018 16:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів

Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.