Депутати Подільської ради назвали українську мову "жлобською"

Декілька депутатів Подільської районної ради у м. Кропивницькому відмовилися розмовляти на засіданні державною мовою.

Інцидент стався вранці у вівторок, 5 червня, під час засідання 21-ї сесії Подільської районної ради, - повідомляє Утренний город.

Згідно з повідомленням, депутат від Опозиційного блоку Олександр Пустовий під час обговорення питання щодо ухвалення Антиолігархічного пакету докорінних перетворень звернувся до депутатського корпусу російською мовою.

На що присутня на сесії депутатка Фортечної районної ради Олена Скочко зауважила що, що він має виступати державною мовою, а не мовою окупантів. У відповідь деякі депутати почали обурюватися, заявляючи, що "російську мову розуміє кожен".

"Це жлобська мова, усі розмовляють - одне слово так, інше - так", - наголосив депутат від Батьківщини Андрій Сілівейстров.

Та все ж у подальшому Олександр Пустовий перейшов на українську мову.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко оголосив десятиліття української мови. Відповідний указ оприлюднено на сайті голови держави.