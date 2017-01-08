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Моя права нога була майже відірвана і висіла на одному м'язі, - боєць "Вінниця" про бої під Іловайськом

"З палаючої машини я сам виповз на руках, а далі мене тягли побратими. Наша колона була розбита. Були 200-ті, були важкі 300-ті. Було реально страшно. Ми сиділи під деревом з моїм товаришем Тарасом і лежачи обстрілювали сусідні кущі, звідки по нам працювали кулеметний та мінометний розрахунки ворога. Не знаю, чи то ми, чи то вони самі вирішили тікати, але вогонь з тих кущів згодом припинився", - розповідає "Вінниця"
"Вінниця" – це 38-річний колишній боєць батальйону "Донбас" Олександр Сарабун. В Іловайському котлі він втратив праву ногу вище коліна і був у полоні російських десантників з м. Ульянівськ, де народився Ленін і де стоїть одна з найпотужніших дивізій ворожої армії.
Моя права нога була майже відірвана і висіла на одному м Олександр Сарабун. Фото: Юрій Величко / Повернись живим

"В полоні росіяни навіть не думали надавати мені медичну допомогу, - розповідає військовий волонтерам із Фонду "Повернись живим". - Коли я корчився від болю, один з них сказав: "У тебя морда бандеровская, так что помощи от нас не жди". Мене та хлопців дивом забрали представники Червоного Хреста, а росіяни казали, що підлікують нас трохи, відправлять в Росію і будуть судити за видуманими статтями свого видуманого законодавства".

Після важкого поранення і майже річного лікування "Вінниця" повернувся до лав ЗСУ. Вже з протезом Олександр служив у новоствореному батальйоні "Донбас-Україна" і був, зокрема, на передовій поблизу селища Кримське Луганської області.

"Найважче у службі з металевою ногою – це, коли через постійний рух, пітніє культя і буквально вистрибує з культиприймача. Зараз маю більш новий протез, а раніше мучився і, як мінімум, раз на добу відкладав металеву ногу, аби культя дихала, та й трохи відпочити. З протезом я прослужив близько року: як всі, був у нарядах, спокійно зістрибував з БТРів і, мабуть, єдине, що не міг – ходити на далекі відстані. Зараз я живу у рідному місті Могилів-Подільский, входжу у ГО "Катарсис" і займаюся ремонтом машин для АТО. Певен, що боротьбу з ворогом треба, попри все, продовжувати, як тільки можеш, до повної перемоги", - підсумував Сарабун.

Нагадаємо, що 18 серпня 2014 року українські війська захопили більшу частину Іловайська. Після введення регулярних російських військ 23-24 серпня вони опинилися в оточенні. 29 серпня президент РФ Володимир Путін звернувся до бойовиків із закликом зробити гуманітарний коридор для відходу українських військ.

Тимчасова слідча комісія Ради сьомого скликання не змогла точно оцінити кількість загиблих, а тільки опосередковано оцінила ці втрати у всіх епізодах в сумі до тисячі чоловік.

У Генштабі повідомляли, що вихід сил АТО з "Іловайського котла" не був проривом з оточення, це був вихід під гарантії Російської Федерації (РФ).

Нещодавно начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко заявив, що ГПУ приховує точні дані про кількість загиблих під Іловайськом.

Генпрокурор Юрій Луценко розповів, що під Іловайськом ворог переважав ЗСУ у 17 разів.

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01 08 2017 17:58
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