МОЗ дає українцям півроку для обрання сімейного лікаря від початку 2017 року

Крім того, за словами Супрун, до липня МОЗ планує зібрати "всі реєстри пацієнтів, які існують у країні, а їх дуже багато"

З 1 січня 2017 року українські громадяни мають починати шукати своїх лікарів, їм на це буде виділено півроку.

"З 1 січня розпочинається зміна у первинній ланці. Люди мають починати шукати своїх лікарів - на це є півроку. А вже у липні ми сподіваємось розпочати підписання договорів між пацієнтами і лікарями", - повідомила в.о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун в інтерв'ю "Українській правді".

За її словами, за ці шість місяців МОЗ працюватиме з регіонами, аби міста і територіальні громади вирішили, як у них виглядатиме первинна ланка.

"Чи це будуть центри первинної допомоги, чи поліклініки, чи приватні клініки. Для нас важливо, що вони мають гарантувати наявність первинної ланки, доступ до неї", - сказала в.о. міністра.

Крім того, за словами Супрун, до липня МОЗ планує зібрати "всі реєстри пацієнтів, які існують у країні, а їх дуже багато".

В.о. міністра повідомила, що до 1 квітня має бути запущено базовий рівень E-Health з реєстром лікарів і пацієнтів.

"Зараз ми вносимо в ту систему всі наявні дані. Відтак спускаємо її на первинну ланку з липня, аби всі лікарі вписали в базу своїх пацієнтів", - зазначила вона.

Відповідаючи на запитання, як пацієнтам зорієнтуватися з вибором хорошого лікаря, Супрун сказала, що в такому випадку "дуже гарно працює "сарафанне радіо", оскільки люди передають один одному, задоволені чи ні вони своїм лікарем.

Нагадаємо, до 1 лютого 2017 року буде знижено ціни на ліки від трьох типів захворювань: серцево-судинних, цукрового діабету ІІ типу і бронхіальної астми.

В Україні у 2017 році почнеться поступовий перехід до застосування страхової медицини, який триватиме три роки.